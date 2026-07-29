Россия серийно производит ракету "Бандероль": в ГУР предупредили о новой угрозе

Ракета Бандероль / © ГУР Минобороны

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Россия начала массово производить новую легкую крылатую ракету «Бандероль». Россияне уже запускают ее по портам и складам на юге Украины, что доставляет хлопот украинской ПВО.

Об этом сообщает «Милитарный», которое приводит данные представителя Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины с пресс-конференции по демонстрации образцов вражеского вооружения.

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Основные характеристики ракеты «Бандероль» — что известно

По словам специалистов разведки, несмотря на выход на конвейер, конструкция изделия все еще продолжает совершенствоваться.

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«Бандероль уже вышла из этапа испытаний и перешла к серийному производству», — отметил эксперт ГУР.

По обнародованным характеристикам ракета развивает скорость 550-600 км/ч и оснащена боевой частью весом около 150 кг (в том числе осколочно-фугасной ОФБЧ-150 общей массой 114,3 кг, из которых 49,5 кг приходится на взрывчатку).

Заявленная дальность ее полета составляет 350-400 км, хотя китайский турбореактивный двигатель Swiwin весом 8,5 кг с тягой до 81,6 кгс при 65 000 об/мин теоретически позволяет преодолевать расстояние до 500 км.

Сообщалось, что начальным носителем «Бандероли» был разведывательно-ударный БПЛА «Орион». Однако сейчас запуск ракеты враг осуществляет с вертолетов Ми-28 и наземных пусковых установок, расположенных во временно оккупированном Крыму.

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Также отмечается, что армия РФ все чаще применяет это средство для ударов по объектам юга Украины — в частности, портовой инфраструктуре, логистическим узлам, терминалам и продовольственным складам. Для поражения движущихся целей или кораблей ее не используют. Значительную часть остатков ракет, обнаруженных после последних атак в Одессу, идентифицировали именно как S8000.

«Это создает для нас проблему, поскольку FPV-дроны-перехватчики против этой ракеты не работают», — добавил представитель ГУР.

Во время исследования сбитых ракет и не сдетонированных украинские специалисты обнаружили внутри значительное количество иностранных электронных компонентов. В частности, в Бандероле используются детали, изготовленные в США, Швейцарии, Японии, Китае и Южной Корее. Всю собранную информацию вместе с серийными номерами деталей Украина передает международным партнерам для усиления санкционного давления и контроля экспорта.

РФ применяет ракету «Бандероль» — последние новости

Напомним, россияне разрабатывают наземные пусковые установки для крылатых ракет S8000 «Бандероль». Это может создать серьезные проблемы для украинского ПВО из-за неожиданности атак.

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Ранее военный эксперт Олег Жданов рассказал, что Бандероль — это новый российский гибрид дрона и малогабаритной крылатой ракеты с зарубежным, в частности китайским, комплектованием.

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