- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 1442
- Время на прочтение
- 1 мин
Россияне ударили по дому многодетной семьи под Кривым Рогом: погибли дети и взрослые
В селе близ Кривого Рога российская баллистическая ракета "Искандер-М" попала в частный дом, где жила многодетная семья. Погибли шесть человек, среди них две девочки, еще восемь человек получили ранения.
В ночь на 30 июля российские войска нанесли ракетный удар по селу в пригороде Кривого Рога.
Баллистическая ракета «Искандер-М» попала прямо в частный дом, в котором жила многодетная семья. По словам председателя Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула , ракета была выпущена из района российского Воронежа.
В результате атаки погибли шесть человек — девочки в возрасте пяти и 12 лет и четверо взрослых.
Еще восемь человек получили ранения. Среди пострадавших — двое детей: мальчики в возрасте шести и пятнадцати лет. Всем раненым оказывают необходимую медицинскую помощь.
На месте попадания работают спасатели. Продолжается аварийно-спасательная операция и разбор разрушенных конструкций. Число жертв может увеличиться, подчеркнул Вилкул.
«Военным преступлениям российских окупантов не может быть прощение», — заявил председатель Совета обороны города.
Напомним, что в Киеве, Днепре и Кривом Роге раздались взрывы: продолжается угроза баллистики