Россияне ударили по дому многодетной семьи под Кривым Рогом: погибли дети и взрослые

Искандер

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В ночь на 30 июля российские войска нанесли ракетный удар по селу в пригороде Кривого Рога.

Баллистическая ракета «Искандер-М» попала прямо в частный дом, в котором жила многодетная семья. По словам председателя Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула , ракета была выпущена из района российского Воронежа.

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В результате атаки погибли шесть человек — девочки в возрасте пяти и 12 лет и четверо взрослых.

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Еще восемь человек получили ранения. Среди пострадавших — двое детей: мальчики в возрасте шести и пятнадцати лет. Всем раненым оказывают необходимую медицинскую помощь.

На месте попадания работают спасатели. Продолжается аварийно-спасательная операция и разбор разрушенных конструкций. Число жертв может увеличиться, подчеркнул Вилкул.

«Военным преступлениям российских окупантов не может быть прощение», — заявил председатель Совета обороны города.

Напомним, что в Киеве, Днепре и Кривом Роге раздались взрывы: продолжается угроза баллистики

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