Атака по Киеву: россияне ракетами уничтожили легендарный рынок — выгорело все

Спасатели ликвидировали пожар / © Днепропетровская областная государственная администрация

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После атаки россиян баллистическими ракетами в Киеве 30 июля вспыхнули пожары. Одна из них произошла на территории рынка «Почайна» (ранее «Петровка»), расположенного неподалеку от одноименной станции метро.

Пожар охватил торговые павильоны и близлежащие сооружения рынка, что привело к значительным материальным потерям и временному ограничению движения в близлежащих улицах. В результате возгорания также усложнена работа близлежащих сервисов и предприятий.

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Ситуация остается под контролем соответствующих служб, работы по ликвидации последствий продолжаются.

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Напомним, что рынок «Почайна» считается одним из крупнейших книжных рынков Украины. Сейчас он объединяет книжный рынок, вещевой, хозяйственный.

Атака РФ по Украине 30 июля — что известно

В ночь на 30 июля российские войска массированно атаковали ряд украинских регионов дронами и ракетами. Есть погибшие и пострадавшие.

Под ударом, в частности, находился Киев. В Оболонском районе после попаданий загорелись павильоны на рынке, в Святошинском — гаражный кооператив. Известно об одном погибшем человеке и двух пострадавших.

В селе Радушное под Кривым Рогом Днепропетровской области из-за удара «Искандера-М» по частному дому, где жила многодетная семья, погибли шесть человек, среди них — дети 5 и 12 лет. Еще 8 человек получили ранения, в том числе мальчики 6 и 15 лет.

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Во Львове после атаки зафиксировано несколько попаданий, повреждены две многоэтажки и нежилые постройки. По данным ОВА, известно о 15 пострадавших, 14 из них — в больницах. Под завалами жилого дома остаются люди, продолжается спасательная операция.

При атаке по Полтавской области зафиксировано попадание в терминал «Новой почты», также горели склады частного предприятия. Известно о погибшем человеке.

Дата публикации 08:06, 30.07.26 Количество просмотров 116 Россия ударила по Киеву 30 июля: дотла сгорел легендарный рынок - видео

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