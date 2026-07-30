Прилет по "Новой почте", пожары, убитый человек: РФ массированно атаковала Полтавщину, первые детали

На месте пожара

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Ночью россияне атаковали Полтавскую область. Зафиксировано попадание БпЛА по складским помещениям одного из частных предприятий. Есть погибший.

Об этом сообщил глава ОВА Виталий Дьяковнич.

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«К сожалению, один человек погиб. Также был атакован терминал „Новой почты“. Возник пожар складских помещений, который оперативно ликвидировали подразделения ГСЧС. По предварительной информации, без травмированных», — отметили он.

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Ночная атака по Украине — что известно

В ночь на четверг, 30 июля, Россия атаковала Украину ракетами и БпЛА. В ряде областей объявлена воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в Полтаве, Киеве, Днепре, Кривом Роге, Сумах, Виннице, Харькове и Львове.

По информации спасателей, в столице в результате атаки возникли пожары в двух районах.

В Оболонском районе загорелись торговые павильоны на территории рынка. Известно об одном пострадавшем.

В Святошинском районе произошел пожар на территории гаражного кооператива. Во время ее ликвидации спасатели обнаружили тело погибшего. Также пострадал мужчина, которого госпитализировали. Возгорание уже ликвидировано.

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В пригороде Кривого Рога в результате прямого попадания баллистической ракеты по частному дому, где жила многодетная семья, погибли девочки 5 и 12 лет и четверо взрослых — председатель Рады обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

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