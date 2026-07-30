Астролог назвал знаки Зодиака, которым нежелательно общаться с Овнами

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И если одни без раздумий принимают присущий им позитив и негатив, то для других все эти качества категорически неприемлемы.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которым нежелательно общаться с Овнами.

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Близнецы

Для Близнецов Овны слишком прямолинейны: представители знака, чье второе имя «двойственность», искренне не понимают, как можно иметь на любой предмет одну-единственную точку зрения, да еще и высказывать ее без сомнений и колебаний. В общем, сказать, что Овны их бесят — ничего не сказать, впрочем, это неприятие взаимно.

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Дева

Девы — один из самых практичных и рассудительных знаков Зодиака, которые привыкли продумывать и просчитывать каждый свой шаг. Неудивительно, что стремительные и импульсивные Овны, которые сначала действуют, а потом думают, категорически им не подходят — если не для общения, то для совместной работы — точно.

Козерог

Козерогов отличает трудолюбие и методичность: представители знака любое дело доводят до конца, а затем еще и наводят внешний лоск — все, что вышло из-под их рук, на их взгляд, должно выглядеть безупречно. Тот факт, что Овны могут бросить недоделанный проект только потому, что увлеклись новым, вызывают их недоумение и неприятие.

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