Кабачки. / © pixabay.com

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Кабачки не очень привередливы к выращиванию, а потому способны давать щедрый урожай. Впрочем, опытные огородники советуют не пренебрегать одной процедурой — обрезкой. Это поможет получить больше плодов и продолжить плодоношение вплоть до осени.

Впрочем, речь идет не о сильной обрезке, которая может навредить растению, а о легком прореживании, пишет издание deccoria.pl.

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Огородники рекомендуют регулярно прореживать куст, удаляя старые и пожелтевшие листья, которые загущают посадки и мешают циркуляции воздуха. После такого ухода кабачки получают больше света, а питательные вещества устремляются на образование новых цветков.

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В то же время открытые цветы становятся доступными для пчел и других насекомых-опылителей. Благодаря этому улучшается опыление, а растение образует больше завязи и, соответственно, плодов. В результате растение дольше плодоносит.

После легкого прореживания молодые кабачки хорошо видны, поэтому их можно срезать вовремя, не допуская перерастания. Это важно, потому что перезрелые плоды с созревшими семенами подают растению сигнал, что его задача выполнена. Поэтому кабачок начинает формировать меньше новых цветков и завязи, а плодоношение постепенно ослабевает.

Обрезка кабачков

Главное — не удалять слишком много листьев за один раз. Достаточно периодически убирать листья, уже отжившие свое или мешающие развитию куста. Чрезмерная обрезка не принесет пользы, потому что ослабит растение и снизит урожайность.

Кабачкам нужны листья для фотосинтеза. Удаление слишком большого количества одновременно может замедлить производство плодов или полностью его остановить. Также листья действуют как естественный зонтик для плодов, защищающих их от солнца.

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Как же обрезать кабачки, не переусердствовав? Правило простое: удаляйте не более 1/5 листьев растения. Лучше делать это постепенно, а не сразу. Безопаснее всего обрезать 1-2 листа в неделю.

Обрезку следует начинать, когда кусты полностью разовьются, дадут много цветов и завяжутся по крайней мере первые 5-6 плодов.

Как обрезать кабачки:

сначала удалите листья, которые желтые, поврежденные или имеют признаки болезни — такие как мучнистый белый налет, так как они создают излишнюю нагрузку на растение;

удаляйте отдельные листья, лежащие непосредственно на земле, ведь контакт с почвой способствует грибковым инфекциям и атакам вредителей;

обрезайте как можно ниже до главного стебля — остающиеся остающиеся длинные пни быстро начнут гнить;

обрезайте под углом, чтобы предотвратить накопление влаги в полых стеблях.

Напомним, мы писали о том, какие растения посеять на грядке это до конца июля , чтобы получить урожай осенью.

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