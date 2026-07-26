Рассыпьте это под кусты уже сейчас: помидоры созреют быстрее, будут сладкими и большими

Помидоры. / © ТСН

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В разгар сезона созревания помидоров особенно важно снабдить растения питательными веществами. В июле томатам нужны элементы, которые помогают плодам стать слаще, мясистее и будут дольше храниться после уборки.

Что нужно рассыпать под кусты томатов, сообщает издание Deccoria.pl.

Огородники говорят, что для этого совсем не обязательно покупать дорогие удобрения — эффективную подкормку можно приготовить собственноручно. Среди лучших натуральных средств огородники называют настой окопника, базальтовую муку и банановую кожуру.

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Натуральные удобрения

Навоз окопника

Подготовьте ведро, наполните его на ¾ собранным окопником. Залейте водой в соотношении 1 кг побегов окопника на 10 литров воды. Можно накрыть всю емкость воздухопроницаемым материалом, например сеткой, и оставить в затененном месте на 2-4 недели. Каждый день перемешивайте навоз. Он будет готов, когда перестанет пениться.

Перед использованием разведите удобрение в соотношении 1 л навоза на 10 литров воды и полейте этим раствором помидоры.

Базальтовая мука

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Это натуральное минеральное удобрение, которое получают путём мелкого помола вулканической породы. Это богатый источник кремнезема и минералов, таких как кальций, магний, калий, фосфор, бор, цинк, железо и марганец.

Рассыпьте муку по грядке вокруг помидоров. Оно насыщает почву полезными микроэлементами, укрепляет растения и способствует более быстрому созреванию плодов. Кроме того, такая подкормка улучшает вкус помидоров и помогает сделать их более сочными и плотными.

Банановые шкурки

Кожи этого фрукта содержат много калия и фосфора, поэтому их можно использовать несколькими способами: можно зарыть мелкие кусочки под помидорами, а можно приготовить настои.

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Банановый чай — это водный экстракт банановых шкурок для полива растений. Халейте кожуры 2-3 бананов литром теплой воды, плотно закройте емкость и оставьте на ночь. Затем процедите раствор и полейте помидоры.

Навоз из банановой кожуры – ферментированный экстракт, имеющий более сильный эффект, чем «чай». 2-3 банана залейте 1 литром воды и оставьте бродить 7-14 дней. После этого разведите навоз в соотношении 1:5. Его можно использовать на помидорах раз в две недели.

Напомним, мы писали о том, что помидоры созреют быстрее и дадут большие плоды , если выполнить в июле одно несложное задание.

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