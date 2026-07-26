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ТСН в социальных сетях

Пожар в Киеве после удара России

Пожар в Киеве после удара России / © из соцсетей

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
3733
Время на прочтение
1 мин
Пожар в Киеве после удара России

Атака баллистикой на Киев и взрывы на временно оккупированных территориях: главные новости ночи 26 июля 2026 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 26 июля 2026 года:

  • В Киеве прозвучала серия взрывов: чем ударили по столице Читать далее –>

  • В Киеве после удара РФ вспыхнули пожары в трех районах: обломки повредили многоэтажку Читать далее –>

  • В Мелитополе слышна стрельба, в Донецке прогремели мощные взрывы Читать далее –>

  • В Крыму раздались взрывы и стрельба: сообщают об атаке беспилотников Читать далее –>

  • Бензин по QR-коду и с техпаспортом: в Крыму топливный дефицит превратили в квест Читать далее –>

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Дата публикации
Количество просмотров
3733
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