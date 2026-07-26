Пассажирские поезда не доезжают в Запорожье уже третьи сутки: что произошло

Поезд / © "Укрзализныця"

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Пассажирские поезда уже третьи сутки не доезжают непосредственно в Запорожье из-за российских обстрелов и ситуации безопасности в регионе.

Об этом сообщил министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Николай Калашник по результатам рабочей поездки в прифронтовый город.

По его словам, вместе с начальником Запорожской областной военной администрации Иваном Федоровым и народными депутатами он проверил подготовку области к отопительному сезону, защиту критической инфраструктуры и выполнение комплексного плана устойчивости.

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Отдельное внимание было уделено безопасности железнодорожной инфраструктуры, от которой зависит не только пассажирское сообщение, но и непрерывная логистика государства.

«К сожалению, уже третьи сутки из-за российских атак и ситуации безопасности пассажирские поезда не курсируют непосредственно в Запорожье», — отметил Калашник.

В ходе поездки чиновники также осмотрели энергетические объекты и один из объектов водоснабжения. По словам Калашника, задача государства состоит не только в восстановлении поврежденной инфраструктуры, но и в повышении ее устойчивости к возможным новым атакам.

Запорожская область обеспечила резервными источниками питания 99,1% объектов тепло- и водоснабжения. К началу отопительного сезона этот показатель планируется довести до 100%.

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Потребность региона в блочно-модульных котельных составляет 22 МВт. Весь необходимый объем оборудования уже законтрактован, а правительство направило на реализацию проекта 49 млн. грн.

Кроме того, области необходимо 117 МВт когенерационных мощностей. Ожидается, что такие установки станут основой энергетической устойчивости общин при возможных отключениях.

В сфере водоснабжения первый этап подготовки специальных проектов выполнен полностью, второй – на 40%. Основные базовые станции мобильной связи также снабжены резервными источниками питания.

В ходе совещания обсудили возможность увеличения предельного объема хранения горючего на объектах критической инфраструктуры прифронтовых территорий с двух до пяти тонн.

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Также был рассмотрен вопрос восстановления поврежденного жилья. Для продолжения работ области не хватает 150 млн. грн. По словам Калашника, необходимое финансирование планируется обеспечить в ближайшее время.

«Наша задача обеспечить людям свет, тепло, воду, транспорт и базовые услуги даже в самых сложных условиях», — подытожил он.

Напомним, что ранее в ночь на 25 июля российская армия совершила атаку беспилотниками по Запорожью . В результате удара пострадали, также возник пожар.

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