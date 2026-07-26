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Пассажирские поезда не доезжают в Запорожье уже третьи сутки: что произошло
Из-за российских атак и сложной ситуации безопасности пассажирские поезда временно не курсируют непосредственно в Запорожье.
Пассажирские поезда уже третьи сутки не доезжают непосредственно в Запорожье из-за российских обстрелов и ситуации безопасности в регионе.
Об этом сообщил министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Николай Калашник по результатам рабочей поездки в прифронтовый город.
По его словам, вместе с начальником Запорожской областной военной администрации Иваном Федоровым и народными депутатами он проверил подготовку области к отопительному сезону, защиту критической инфраструктуры и выполнение комплексного плана устойчивости.
Отдельное внимание было уделено безопасности железнодорожной инфраструктуры, от которой зависит не только пассажирское сообщение, но и непрерывная логистика государства.
«К сожалению, уже третьи сутки из-за российских атак и ситуации безопасности пассажирские поезда не курсируют непосредственно в Запорожье», — отметил Калашник.
В ходе поездки чиновники также осмотрели энергетические объекты и один из объектов водоснабжения. По словам Калашника, задача государства состоит не только в восстановлении поврежденной инфраструктуры, но и в повышении ее устойчивости к возможным новым атакам.
Запорожская область обеспечила резервными источниками питания 99,1% объектов тепло- и водоснабжения. К началу отопительного сезона этот показатель планируется довести до 100%.
Потребность региона в блочно-модульных котельных составляет 22 МВт. Весь необходимый объем оборудования уже законтрактован, а правительство направило на реализацию проекта 49 млн. грн.
Кроме того, области необходимо 117 МВт когенерационных мощностей. Ожидается, что такие установки станут основой энергетической устойчивости общин при возможных отключениях.
В сфере водоснабжения первый этап подготовки специальных проектов выполнен полностью, второй – на 40%. Основные базовые станции мобильной связи также снабжены резервными источниками питания.
В ходе совещания обсудили возможность увеличения предельного объема хранения горючего на объектах критической инфраструктуры прифронтовых территорий с двух до пяти тонн.
Также был рассмотрен вопрос восстановления поврежденного жилья. Для продолжения работ области не хватает 150 млн. грн. По словам Калашника, необходимое финансирование планируется обеспечить в ближайшее время.
«Наша задача обеспечить людям свет, тепло, воду, транспорт и базовые услуги даже в самых сложных условиях», — подытожил он.
Напомним, что ранее в ночь на 25 июля российская армия совершила атаку беспилотниками по Запорожью . В результате удара пострадали, также возник пожар.