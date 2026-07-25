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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Россия снова бьет по гражданским: в Запорожье после атаки есть раненые

В результате российского удара также было повреждено помещение торгового центра.

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Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Последствия атаки в Запорожье

Последствия атаки в Запорожье

В ночь на 25 июля российская армия совершила атаку беспилотниками по Запорожью. В результате удара пострадали, также возник пожар.

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВ Иван Федоров.

«Есть пострадавшие, возник пожар — таковы предварительные последствия вражеской атаки на Запорожье», — сообщил он.

По словам Федорова, в результате российского удара было повреждено помещение торгового центра.

На месте попадания вспыхнул пожар. Кроме того, известно о раненых. Информация о количестве пострадавших и масштабе разрушений уточняется.

Ранее сообщалось, что российская управляемая авиабомба во время очередной атаки на Запорожье попала по территории кладбища в одном из районов города, разрушив надгробия.

Мы ранее информировали, что Россия атаковала Запорожье управляемыми авиабомбами, в результате чего зафиксированы разрушения, двое погибших и девять раненых.

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Дата публикации
Количество просмотров
28
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