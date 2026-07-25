«Адские санкции» против России зависли: в США не могут договориться

Конгресс США / © Associated Press

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Разногласия между президентом США Дональдом Трампом и демократами в Конгрессе по поводу его полномочий по введению таможенных тарифов стали главным препятствием для принятия законопроекта о новых масштабных санкциях против России.

Об этом сообщает The New York Times.

Как отмечает издание, из-за политических споров под вопросом оказалось быстрое продвижение документа, поддерживаемого покойным сенатором Линдси Грэм.

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Законопроект предполагает введение санкций против руководства РФ, российских банков, государственных компаний и энергетических проектов. Кроме того, документ предлагает установить пошлины до 100% для стран, покупающих российскую нефть и другие энергоносители. Первоначально речь шла о возможности введения тарифов до 500%.

Основной спор возник из-за того, кто должен принимать решение о введении и отмене этих пошлин. Республиканцы настаивают, что такие полномочия должны оставаться за президентом, в то время как демократы выступают против дальнейшего расширения его влияния в сфере торговли.

«Однако, поскольку администрация Трампа продолжает хитроумную кампанию по введению тарифов, ведущие демократы заняли жесткую позицию против этого шага, не желая предоставлять президенту более широкие торговые полномочия в то время, когда, по их мнению, он и так презирает права Конгресса, претендуя на статьи.

Палата представителей уже ушла на каникулы, не успев проголосовать за документ. Ожидается, что на следующей неделе законопроект рассмотрит Сенат.

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Несмотря на нынешние разногласия, сторонники санкционного пакета надеются на его принятие.

Сенатор Ричард Блюменталь, являющийся главным соавтором документа от Демократической партии, заявил, что «никогда не был так близко» до принятия законопроекта с тех пор, как больше года назад начал работу над ним вместе с Линдси Грэмом.

Ранее сообщалось, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп призвал Конгресс расширить готовящийся законопроект о жестких санкциях против РФ, включив в него аналогичные ограничения в отношении Ирана.

Мы ранее информировали, что представители Демократической партии в Конгрессе США неожиданно выступили против законопроекта об «адских санкциях» против России.

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