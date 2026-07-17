Трамп пригрозил суровыми санкциями странам, ведущим бизнес с Россией

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп предупредил, что любая страна, ведущая бизнес с Россией, будет «очень строго наказана», поскольку его администрация и республиканцы продвигают жесткое законодательство, направленное против Москвы.

Об этом пишет издание The Hindu.

Отвечая на вопрос журналистов о том, не пора ли для Конгресса принять меры, направленные на давление на Россию и президента Владимира Путина, президент Трамп сказал: «Они принимают законодательство. Республиканцы вводят законодательство — очень жесткие санкции против любой страны, ведущей бизнес с Россией. Они могут добавить к этому Иран. Я это предлагал».

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Ранее сообщалось, что Трамп готов поддержать принятие двухпартийного законопроекта о санкциях против России, инициатором которого был сенатор Линдси Грэм.

По информации CNN, законопроект предоставит Трампу возможность вводить высокие пошлины на импорт из стран, покупающих российскую нефть, природный газ и уран, с целью усиления экономического давления на Россию из-за войны против Украины.

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