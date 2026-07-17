ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
165
Время на прочтение
1 мин

Трамп пригрозил суровыми санкциями странам, ведущим бизнес с Россией

Республиканцы готовят санкционный законопроект, чтобы усилить экономическое давление на РФ из-за ее торговых партнеров.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Комментарии
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп предупредил, что любая страна, ведущая бизнес с Россией, будет «очень строго наказана», поскольку его администрация и республиканцы продвигают жесткое законодательство, направленное против Москвы.

Об этом пишет издание The Hindu.

Отвечая на вопрос журналистов о том, не пора ли для Конгресса принять меры, направленные на давление на Россию и президента Владимира Путина, президент Трамп сказал: «Они принимают законодательство. Республиканцы вводят законодательство — очень жесткие санкции против любой страны, ведущей бизнес с Россией. Они могут добавить к этому Иран. Я это предлагал».

Ранее сообщалось, что Трамп готов поддержать принятие двухпартийного законопроекта о санкциях против России, инициатором которого был сенатор Линдси Грэм.

По информации CNN, законопроект предоставит Трампу возможность вводить высокие пошлины на импорт из стран, покупающих российскую нефть, природный газ и уран, с целью усиления экономического давления на Россию из-за войны против Украины.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
165
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie