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Трамп пригрозил суровыми санкциями странам, ведущим бизнес с Россией
Республиканцы готовят санкционный законопроект, чтобы усилить экономическое давление на РФ из-за ее торговых партнеров.
Президент США Дональд Трамп предупредил, что любая страна, ведущая бизнес с Россией, будет «очень строго наказана», поскольку его администрация и республиканцы продвигают жесткое законодательство, направленное против Москвы.
Об этом пишет издание The Hindu.
Отвечая на вопрос журналистов о том, не пора ли для Конгресса принять меры, направленные на давление на Россию и президента Владимира Путина, президент Трамп сказал: «Они принимают законодательство. Республиканцы вводят законодательство — очень жесткие санкции против любой страны, ведущей бизнес с Россией. Они могут добавить к этому Иран. Я это предлагал».
Ранее сообщалось, что Трамп готов поддержать принятие двухпартийного законопроекта о санкциях против России, инициатором которого был сенатор Линдси Грэм.
По информации CNN, законопроект предоставит Трампу возможность вводить высокие пошлины на импорт из стран, покупающих российскую нефть, природный газ и уран, с целью усиления экономического давления на Россию из-за войны против Украины.