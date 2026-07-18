Демократы США шокировали заявлением: выступили против "адских санкций" для России

Конгресс США / © Associated Press

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Представители Демократической партии в Конгрессе США неожиданно выступили против законопроекта о «адских санкциях» против России, который предусматривает предоставление президенту США полномочий вводить тарифы до 100% в отношении стран, закупающих российские энергоносители, без отдельного одобрения Конгресса.

Об этом сообщил конгрессмен от Демократической партии Дон Байер, который вместе с председателем коалиции New Democrat Coalition Бредом Шнайдером обнародовал совместное заявление.

По словам Байера, предложенный законопроект фактически расширяет тарифные полномочия президента под видом санкционной политики.

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«Американцы не хотят и не могут позволить себе новые незаконные тарифы президента Трампа, которые приводят к росту цен. К сожалению, „Акт о санкциях против России“ — это не что иное, как попытка через черный ход дать зеленый свет тарифам до 100 процентов против наших основных торговых партнеров», — говорится в заявлении.

При этом демократы подчеркнули, что не выступают против усиления давления на Россию, но считают предложенный механизм неприемлемым.

«Демократы из New Dem полностью поддерживают введение жестких санкций в отношении тех, кто подпитывает, ведет и извлекает выгоду из агрессивной войны России против Украины. В Конгрессе есть много разумных предложений в поддержку усилий Украины по защите своей свободы и суверенитета — этот законопроект точно не является одним из них», — отметил Байер.

В заявлении также утверждается, что документ может ограничить контроль Конгресса над торговой политикой и, по мнению его критиков, подорвать поддержку Украины со стороны США. В связи с этим авторы обратились к своим коллегам с призывом не поддерживать законопроект и не расширять тарифные полномочия президента США.

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Напомним, что двухпартийный законопроект о введении новых санкций против России, инициированный покойным сенатором Линдси Грэмом, уже имеет достаточную поддержку для принятия в Сенате США.

Ранее сенаторы Ричард Блюменталь, Линдси Грэм, Джин Шахин и Роджер Викер заявили, что администрация президента США Дональда Трампа одобрила обновленный законопроект о так называемых «адских санкциях» против России.

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