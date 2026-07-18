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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
7665
Время на прочтение
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В Черновцах 70 детей с рейса Болгария–Киев бросили на заправке: автобус уехал с их вещами

Группа детей, которая возвращалась из лагеря в Болгарии, уже более восьми часов находится на заправке в Черновцах, тогда как туроператор скрылся и не выходит на связь.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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АЗС

АЗС / © pixabay.com

Дополнено новыми материалами

В Черновцах на одной из автозаправочных станций оказались заблокированы 70 детей, которые возвращались автобусным рейсом из Болгарии в Киев. Водитель автобуса уехал в неизвестном направлении вместе с личными вещами несовершеннолетних.

Об этом сообщают Новости.LIVE.

По предварительной информации, туроператор организовал перевозку группы детей на отдых в лагерь. Однако во время движения в Черновцах автобус поломался, из-за чего была сделана вынужденная остановка на АЗС. После этого события развернулись по неожиданному сценарию: транспортное средство вместе с багажом пассажиров тронулось с заправки и скрылось.

Сейчас дети находятся на территории АЗС уже более восьми часов, ожидая хоть какого-то решения ситуации.

Со своей стороны представители туроператора полностью игнорируют инцидент и пока что не выходят на связь ни с руководителями группы, ни с родителями. Для выяснения всех обстоятельств и помощи несовершеннолетним на место происшествия вызвали полицию.

UPD: По информации Новини.LIVE, оставленных на заправке детей уже забрали.
В то же время объяснения ситуации от туроператора пока так и нет.

Ранее мы писали о том, как на Хмельнитчине перевернулся туристический автобус с пассажирами.

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Дата публикации
Количество просмотров
7665
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