В Черновцах 70 детей с рейса Болгария–Киев бросили на заправке: автобус уехал с их вещами

АЗС / © pixabay.com

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В Черновцах на одной из автозаправочных станций оказались заблокированы 70 детей, которые возвращались автобусным рейсом из Болгарии в Киев. Водитель автобуса уехал в неизвестном направлении вместе с личными вещами несовершеннолетних.

Об этом сообщают Новости.LIVE.

По предварительной информации, туроператор организовал перевозку группы детей на отдых в лагерь. Однако во время движения в Черновцах автобус поломался, из-за чего была сделана вынужденная остановка на АЗС. После этого события развернулись по неожиданному сценарию: транспортное средство вместе с багажом пассажиров тронулось с заправки и скрылось.

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Сейчас дети находятся на территории АЗС уже более восьми часов, ожидая хоть какого-то решения ситуации.

Со своей стороны представители туроператора полностью игнорируют инцидент и пока что не выходят на связь ни с руководителями группы, ни с родителями. Для выяснения всех обстоятельств и помощи несовершеннолетним на место происшествия вызвали полицию.

Дата публикации 18:42, 18.07.26 Количество просмотров 80 70 детей с рейса Болгария — Киев оставили на АЗС в Черновцах: автобус уехал вместе с их вещами

UPD: По информации Новини.LIVE, оставленных на заправке детей уже забрали.

В то же время объяснения ситуации от туроператора пока так и нет.

Ранее мы писали о том, как на Хмельнитчине перевернулся туристический автобус с пассажирами.

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