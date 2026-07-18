У Чернівцях 70 дітей із рейсу Болгарія–Київ кинули на заправці: автобус поїхав з їхніми речами

АЗС / © pixabay.com

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У Чернівцях на одній із автозаправних станцій опинилися заблокованими 70 дітей, які поверталися автобусним рейсом із Болгарії до Києва. Водій автобусу поїхав у невідомому напрямку разом із особистими речами неповнолітніх.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

За попередньою інформацією, туроператор організував перевезення групи дітей на відпочинок у таборі. Однак під час руху в Чернівцях автобус зазнав поломки, через що була зроблена вимушена зупинка на АЗС. Після цього події розгорнулися за несподіваним сценарієм: транспортний засіб разом із багажем пасажирів рушив із заправки та зник.

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Наразі діти перебувають на території АЗС уже понад вісім годин, очікуючи хоч на якесь вирішення ситуації.

Зі свого боку, представники туроператора повністю ігнорують інцидент і наразі не виходять на зв’язок ні з керівниками групи, ні з батьками. Для з’ясування всіх обставин та надання допомоги неповнолітнім на місце події викликали поліцію.

Дата публікації 18:42, 18.07.26 Кількість переглядів 40 70 дітей із рейсу Болгарія-Київ залишили на АЗС у Чернівцях: автобус поїхав разом із їхніми речами

UPD: За інформацією Новини.LIVE, залишених на заправці дітей уже забрали.

Водночас пояснення ситуації від туроператора наразі немає.

Раніше ми писали про те, як на Хмельниччині перекинувся туристичний автобус з пасажирами.

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