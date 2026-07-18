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У Чернівцях 70 дітей із рейсу Болгарія–Київ кинули на заправці: автобус поїхав з їхніми речами
Група дітей, яка поверталася з табору в Болгарії, вже понад вісім годин перебуває на заправці у Чернівцях, тоді як туроператор зник і не виходить на зв’язок.
У Чернівцях на одній із автозаправних станцій опинилися заблокованими 70 дітей, які поверталися автобусним рейсом із Болгарії до Києва. Водій автобусу поїхав у невідомому напрямку разом із особистими речами неповнолітніх.
Про це повідомляють Новини.LIVE.
За попередньою інформацією, туроператор організував перевезення групи дітей на відпочинок у таборі. Однак під час руху в Чернівцях автобус зазнав поломки, через що була зроблена вимушена зупинка на АЗС. Після цього події розгорнулися за несподіваним сценарієм: транспортний засіб разом із багажем пасажирів рушив із заправки та зник.
Наразі діти перебувають на території АЗС уже понад вісім годин, очікуючи хоч на якесь вирішення ситуації.
Зі свого боку, представники туроператора повністю ігнорують інцидент і наразі не виходять на зв’язок ні з керівниками групи, ні з батьками. Для з’ясування всіх обставин та надання допомоги неповнолітнім на місце події викликали поліцію.
UPD: За інформацією Новини.LIVE, залишених на заправці дітей уже забрали.
Водночас пояснення ситуації від туроператора наразі немає.
Раніше ми писали про те, як на Хмельниччині перекинувся туристичний автобус з пасажирами.