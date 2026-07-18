Дитина / © unsplash.com

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У Китаї 37-річна жінка возз’єдналася зі своєю біологічною родиною через 35 років після того, як зникла неподалік ринку біля власного будинку.

Як пише SCMP, йдеться про Чжун Фенлінь, яка в дитинстві жила поблизу ринку в місті Наннін, що в автономному районі Гуансі. Її батьки торгували імбиром і часником на місцевому базарі.

1991 року батько привів дворічну доньку із собою до овочевого кіоску. Через роботу він не міг постійно стежити за дитиною, тому дав їй гроші, щоб вона самостійно купила собі їжу.

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Поки чоловік працював, маленька Чжун загубилася серед натовпу. Дівчинка перейшла дорогу на інший ринок, де безслідно зникла.

Дитину, що плакала, помітив продавець одягу. Він вирішив допомогти та звернув увагу, що на обличчі дівчинки були подряпини й шрам.

Чоловік залишив свої контактні дані адміністрації ринку та попросив через гучномовець оголосити про знайдену дитину, сподіваючись, що батьки швидко відгукнуться.

Однак ніхто так і не прийшов.

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Перші повідомлення місцевих ЗМІ стверджували, що продавець нібито відвіз дівчинку додому, яке розташовувалося лише за одну вулицю від ринку.

Втім, пізніше видання Hongxing News встановило іншу версію подій. За його даними, після безуспішних пошуків родини на сусідньому ринку чоловік забрав дитину до іншого міста, де виховав її під іншим ім’ям.

Чжун виросла в люблячій названій сім’ї разом зі старшим братом. Зараз вона заміжня та виховує восьмирічну доньку.

Тим часом її біологічні батьки десятиліттями не припиняли пошуки.

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Молодша сестра Чжун зареєструвала інформацію про зниклу дівчинку на платформі Baby Come Home — китайській благодійній ініціативі, яка допомагає сім’ям знаходити дітей, що зникли багато років тому.

Втім, батько жінки так і не дочекався цієї зустрічі.

2024 року він помер, не здійснивши своєї найбільшої мрії — ще раз побачити доньку. Як повідомляється, незадовго до смерті він запитав молодшу доньку: «Ти вже знайшла свою сестру?».

Сама Чжун довгі роки була переконана, що її навмисно покинули.

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Такі думки виникли через травми на обличчі, які вона мала, коли її знайшли. Що саме стало причиною цих ушкоджень, досі не повідомляється.

Через це жінка майже припинила пошуки своїх біологічних родичів.

Однак волонтери переконали її не здаватися та порадили розповісти свою історію.

12 квітня Чжун зареєструвалася на платформі Baby Come Home, а вже невдовзі отримала несподіваний дзвінок.

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Одна з користувачок звернула увагу, що зовнішність Чжун дуже схожа на її давно зниклу сестру.

Згодом експерти провели ДНК-експертизу, яка підтвердила їхню біологічну спорідненість.

7 липня Чжун приїхала до рідного міста Юлінь, щоб нарешті зустрітися зі своєю матір’ю та іншими родичами.

Тримаючи в руках букет квітів, вона міцно обійняла маму й зі сльозами сказала:

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«Я думала, що більше ніколи в цьому житті тебе не побачу».

Зникла донька з мамою / © скриншот з відео

Після возз’єднання жінка повідомила, що планує підтримувати тісний зв’язок із біологічною родиною, проводити з нею більше часу та регулярно приїжджати в гості.

Історія швидко стала вірусною в китайських соціальних мережах, де користувачі почали активно обговорювати обставини її зникнення.

«Їх розділяла лише одна вулиця, але вони так і не знайшли одна одну. Це розриває серце», — написав один із коментаторів.

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Втім, багато хто засумнівався в офіційній версії подій.

«Жоден відповідальний батько не відправив би дворічну дитину саму купувати їжу. Якщо вона зникла так близько від дому, чому ніхто не відгукнувся на оголошення на ринку? Чи вона справді загубилася, чи її батько покинув її, а потім пошкодував про це?» — запитав інший користувач.

Водночас чимало людей закликали не поспішати з висновками.

«Що б там не сталося, її виховала любляча родина, і тепер вона знайшла свою біологічну матір. Вона може розпочати новий етап у своєму житті», — зазначив ще один коментатор.

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Нагадаємо, після смерті батька жінка відкрила шафу і натрапила на несподівану знахідку.

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