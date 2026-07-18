"Прийшла лаятись": на мітинги проти відставки Федорова прийшли навіть діти та домашні улюбленці (фото)

Українці третій день протестують проти відставки міністра оборони Михайла Федорова / © із соцмереж

Реклама

Хвиля обурення щодо кадрових рішень в уряді перетворилася на справжній вибух народного креативу. Українці виходять на вулиці із саморобними плакатами на картонках і вимагають скасувати відставку міністра оборони Михайла Федорова.

Фото з найяскравішими гаслами мітингувальники публікують у соцмережах.

Заклики до президента

Народна творчість на протестах не знає меж і перетворює звичайні шматки картону на справжні шедеври сатири. Молодь не стримує емоцій і звертається з претензіями особисто до президента.

Реклама

© фото з соцмереж

© фото з соцмереж

© фото з соцмереж

© фото з соцмереж

© фото з соцмереж

Інновації та обороноздатність

Значна частина гасел звертає увагу на відкат технологічного прогресу у війську та абсурдність відмови від сучасних підходів. Мітингувальники підкреслюють руйнівні наслідки таких змін для захисту країни.

© фото з соцмереж

© фото з соцмереж

© фото з соцмереж

Протестують навіть діти

Масштаб народної підтримки ексміністра вражає, адже українці приходять на площі цілими родинами разом із малечею. Від немовлят у слінгах до обурених школярів — найменші громадяни та їхні мами також красномовно висловлюють свою незгоду з рішеннями уряду.

© фото з соцмереж

© фото з соцмереж

© фото з соцмереж

Хвостаті мітингувальники

До масових акцій проти кадрових перестановок у міністерстві активно долучаються не лише люди, а й їхні домашні улюбленці. Фотографії пухнастих учасників протесту з кумедними, але дуже влучними картонними гаслами миттєво підкорили соціальні мережі.

© фото з соцмереж

© фото з соцмереж

© із соцмереж

Нагадаємо, Зеленський зробив гучну заяву після акцій на підтримку Федорова. Президент наголосив, що влада чує суспільство та реагує на його думку.

Реклама

Новини партнерів