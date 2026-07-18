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"Прийшла лаятись": на мітинги проти відставки Федорова прийшли навіть діти та домашні улюбленці (фото)
Україну захопила хвиля креативних мітингів проти відставки міністра оборони Михайла Федорова, де сарказм та IT-меми стали головною зброєю проти рішень влади
Хвиля обурення щодо кадрових рішень в уряді перетворилася на справжній вибух народного креативу. Українці виходять на вулиці із саморобними плакатами на картонках і вимагають скасувати відставку міністра оборони Михайла Федорова.
Фото з найяскравішими гаслами мітингувальники публікують у соцмережах.
Заклики до президента
Народна творчість на протестах не знає меж і перетворює звичайні шматки картону на справжні шедеври сатири. Молодь не стримує емоцій і звертається з претензіями особисто до президента.
Інновації та обороноздатність
Значна частина гасел звертає увагу на відкат технологічного прогресу у війську та абсурдність відмови від сучасних підходів. Мітингувальники підкреслюють руйнівні наслідки таких змін для захисту країни.
Протестують навіть діти
Масштаб народної підтримки ексміністра вражає, адже українці приходять на площі цілими родинами разом із малечею. Від немовлят у слінгах до обурених школярів — найменші громадяни та їхні мами також красномовно висловлюють свою незгоду з рішеннями уряду.
Хвостаті мітингувальники
До масових акцій проти кадрових перестановок у міністерстві активно долучаються не лише люди, а й їхні домашні улюбленці. Фотографії пухнастих учасників протесту з кумедними, але дуже влучними картонними гаслами миттєво підкорили соціальні мережі.
Нагадаємо, Зеленський зробив гучну заяву після акцій на підтримку Федорова. Президент наголосив, що влада чує суспільство та реагує на його думку.