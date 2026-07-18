ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
331
Час на прочитання
1 хв

"Прийшла лаятись": на мітинги проти відставки Федорова прийшли навіть діти та домашні улюбленці (фото)

Україну захопила хвиля креативних мітингів проти відставки міністра оборони Михайла Федорова, де сарказм та IT-меми стали головною зброєю проти рішень влади

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Коментарі
Мітинг проти відставки Федорова

Українці третій день протестують проти відставки міністра оборони Михайла Федорова / © із соцмереж

Хвиля обурення щодо кадрових рішень в уряді перетворилася на справжній вибух народного креативу. Українці виходять на вулиці із саморобними плакатами на картонках і вимагають скасувати відставку міністра оборони Михайла Федорова.

Фото з найяскравішими гаслами мітингувальники публікують у соцмережах.

Заклики до президента

Народна творчість на протестах не знає меж і перетворює звичайні шматки картону на справжні шедеври сатири. Молодь не стримує емоцій і звертається з претензіями особисто до президента.

/ © фото з соцмереж

© фото з соцмереж

/ © фото з соцмереж

© фото з соцмереж

/ © фото з соцмереж

© фото з соцмереж

/ © фото з соцмереж

© фото з соцмереж

/ © фото з соцмереж

© фото з соцмереж

Інновації та обороноздатність

Значна частина гасел звертає увагу на відкат технологічного прогресу у війську та абсурдність відмови від сучасних підходів. Мітингувальники підкреслюють руйнівні наслідки таких змін для захисту країни.

/ © фото з соцмереж

© фото з соцмереж

/ © фото з соцмереж

© фото з соцмереж

/ © фото з соцмереж

© фото з соцмереж

Протестують навіть діти

Масштаб народної підтримки ексміністра вражає, адже українці приходять на площі цілими родинами разом із малечею. Від немовлят у слінгах до обурених школярів — найменші громадяни та їхні мами також красномовно висловлюють свою незгоду з рішеннями уряду.

/ © фото з соцмереж

© фото з соцмереж

/ © фото з соцмереж

© фото з соцмереж

/ © фото з соцмереж

© фото з соцмереж

Хвостаті мітингувальники

До масових акцій проти кадрових перестановок у міністерстві активно долучаються не лише люди, а й їхні домашні улюбленці. Фотографії пухнастих учасників протесту з кумедними, але дуже влучними картонними гаслами миттєво підкорили соціальні мережі.

/ © фото з соцмереж

© фото з соцмереж

/ © фото з соцмереж

© фото з соцмереж

/ © із соцмереж

© із соцмереж

Нагадаємо, Зеленський зробив гучну заяву після акцій на підтримку Федорова. Президент наголосив, що влада чує суспільство та реагує на його думку.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
331
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie