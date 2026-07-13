Яке свято 19 липня 2026 року / © ТСН

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19 липня 2026 року — неділя. 1606-й день війни в Україні.

Яке свято 19 липня

19 липня віряни святкують День пам’яті преподобної Макрини, сестри святого Василія Великого / © unsplash.com

19 липня віряни святкують День пам’яті преподобної Макрини, сестри святого Василія Великого. Вона народилася на початку IV століття в Каппадокії, у глибоко християнській родині, з якої вийшло кілька святих. Після смерті свого нареченого Макрина вирішила не виходити заміж, присвятивши життя Богові. Разом із матір’ю вона заснувала жіночу монашу спільноту, де сестри жили в молитві, праці та взаємній любові. Своїм прикладом мудрості, смирення й глибокої віри вона значно вплинула на духовне становлення братів, особливо святого Василія Великого.

19 липня в Україні святкують День металурга / © Getty Images

19 липня в Україні святкують День металурга. Історія свята бере початок 1993 року, коли Указом Президента України було встановлено День металурга. 2006 року його перейменували, щоб підкреслити внесок не лише металургів, а й працівників гірничодобувної промисловості. Праця металургів є надзвичайно важливою для економіки країни. Саме вони виробляють сталь, чавун та інші метали, без яких неможливо уявити будівництво, машинобудування, транспорт, енергетику й оборонну промисловість. Професія вимагає високої майстерності, відповідальності та витривалості, адже робота часто проходить у складних умовах і за високих температур.

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19 липня День тренера в Україні / © unsplash.com

Також 19 липня День тренера в Україні. Свято було офіційно встановлене Указом Президента України 2021 року на підтримку працівників сфери фізичної культури і спорту. Дата обрана невипадково. Саме 19 липня 1996 року збірна України вперше виступила на Олімпійських іграх як незалежна держава. Цей день символізує початок нової сторінки в історії українського спорту та вшанування людей, які стоять за успіхами спортсменів.

19 липня Міжнародний день ретейнерів / © pexels.com

А ще 19 липня Міжнародний день ретейнерів. Це просвітницька ініціатива, покликана нагадати людям про важливість носіння ортодонтичних ретейнерів після завершення лікування брекетами або елайнерами. Свято було започатковане 2021 року компанією Vivera (бренд Align Technology, виробника Invisalign) у співпраці з National Day Calendar.

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