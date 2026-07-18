"Пришла ругаться": на митинги против отставки Федорова пришли даже дети и домашние любимцы (фото)

Украинцы третий день протестуют против отставки министра обороны Михаила Федорова / © из соцсетей

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Волна возмущения кадровых решений в правительстве превратилась в настоящий взрыв народного креатива. Украинцы выходят на улицы с самодельными плакатами на картонках и требуют отмены отставки министра обороны Михаила Федорова.

Фото с самыми яркими лозунгами митингующие публикуют в соцсетях.

Призывы к президенту

Народное творчество на протестах не знает предела и превращает обычные куски картона в настоящие шедевры сатиры. Молодежь не сдерживает эмоций и обращается с претензиями лично к президенту.

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Инновации и обороноспособность

Значительная часть лозунгов обращает внимание на откат технологического прогресса в армии и абсурдность отказа от современных подходов. Митингующие подчеркивают разрушительные последствия подобных изменений для защиты страны.

Протестуют даже дети

Масштаб народной поддержки эксминистра поражает, ведь украинцы приходят на площади целыми семьями вместе с малышами. От младенцев в слингах до возмущенных школьников — самые маленькие граждане и их мамы также красноречиво выражают свое несогласие с решениями правительства.

Хвостатые митингующие

К массовым акциям против кадровых перестановок в министерстве активно приобщаются не только люди, но и их домашние любимцы. Фотографии пушистых протестующих с забавными, но очень меткими картонными лозунгами мгновенно покорили социальные сети.

© из соцсетей

Напомним, Зеленский сделал громкое заявление после акций поддержки Федорова. Президент подчеркнул, что власть слышит общество и реагирует по его мнению.

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