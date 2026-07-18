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Зеленский «долго говорил» с Федоровым и Сырским: о чем договорились
Зеленский пообещал, что «решения по армии будут наработаны».
Президент Владимир Зеленский беседовал с экс-министром обороны Михаилом Федоровым и главкомом ВСУ Александром Сырским.
Об этом глава государства рассказал в своем традиционном видеообращении за 18 июля.
Зеленский заверил, что «слышит, что говорят люди».
«Вчера и сегодня было много консультаций. Конечно, я слышу, что говорят люди. Долго говорил сегодня с Михаилом Федоровым. Я говорил сегодня с Александром Сырским. Решения по армии будут наработаны», — заявил он.
О каких именно решениях идет речь, и будет ли отставка Сырского с должности главкома ВСУ, как этого требуют протестующие, Зеленский не уточнил.
Кроме того, президент заявил, что «услышал и вопросы, которые есть в отношениях между армией и другими структурами на местах».
«Конечно, решения нужны, и они будут, в частности, относительно того, что должны делать областные и местные власти для обеспечения наших подразделений, для необходимой коммуникации», — сказал он.
Переговоры с РФ
Что касается переговоров с Россией, то Зеленский сообщил, что украинская сторона «уже десятки раз выходила на РФ с предложениями остановить эту войну». Однако в ответ были только отказы.
«Партнеры стараются помочь с организацией встречи лидеров — и Америка, и Турция, и другие европейцы, и арабские страны. У Путина нет желания закончить войну», — подытожил глава государства.
Напомним, что бывший министр обороны Украины Михаил Федоров впервые после отставки обратился к украинцам в соцсетях и заявил, что «диалог есть».
Сегодня газета Financial Times сообщила, что президент Зеленский проводит закрытые встречи с возможными кандидатами на должность главкома ВСУ и может уволить Сырского.
Тем временем в Верховной Раде группа нардепов инициировала обращение к президенту Зеленскому по поводу увольнения Александра Сырского.