В Раде призвали Зеленского уволить Сырского: готовят запрос

Железняк заявил о подготовке депутатского запроса к Зеленскому по отставке Сырского / © Александр Сырский

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Группа народных депутатов инициировала депутатский запрос к президенту Владимиру Зеленскому по поводу отставки главкома ВСУ Александра Сырского.

Об этом сообщил нардеп от «Голоса» Ярослав Железняк.

Железняк уточнил, что решение по высшему командованию ВСУ принимает только президент, как Верховный главнокомандующий.

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Но в то же время народные депутаты наделены правом направить запрос на президента. Этот документ должны поддержать 226 нардепов.

В запросе указаны следующие требования:

Рассмотреть вопрос об увольнении генерала Александра Сырского с должности Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины.

Рассмотреть вопрос о назначении нового Главнокомандующего ВСУ «на основе критериев профессиональной эффективности и ориентации на измеряемый технологический результат».

Инициировать введение процедуры регулярной отчетности высшего военного командования перед профильным комитетом Верховной Рады Украины в закрытом режиме.

Железняк заявил, что к этому обращению к понедельнику может присоединиться каждый народный депутат. Потому он призвал коллег присоединиться к этой инициативе. Сколько нардепов уже подписалось под этим запросом, Железняк не уточнил.

© Telegram-канал Ярослава Железняка

© Telegram-канал Ярослава Железняка

© Telegram-канал Ярослава Железняка

Вероятная отставка Сырского: что известно

Напомним, что отставка министра обороны Федорова вызвала протесты по всей Украине.

Сегодня, 18 июля, возле театра Франко в Киеве снова проходит протест из-за отставки Михаила Федорова с поста министра обороны. Кроме поддержки Федорову люди скандируют «Сырского — в отставку».

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Сам Михаил Федоров отметился рядом громких заявлений: в частности, он требовал смены руководства ВСУ и раскритиковал Александра Сырского.

Сегодня газета Financial Times сообщила, что президент Зеленский проводит закрытые встречи с возможными кандидатами на должность главкома ВСУ и может уволить Сырского.

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