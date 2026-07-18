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- Украина
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РФ ударила по спортивно-развлекательному комплексу на Одесщине: погиб ребенок
В результате вечернего ракетного удара российских войск по гражданской инфраструктуре Одесщины 18 июля погиб ребенок.
В результате вечернего удара по Одесщине 18 июля погиб ребенок.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Сегодня вечером россияне цинично атаковали ракетами гражданскую инфраструктуру Одесщины. В результате атаки была повреждена территория спортивно-развлекательного комплекса, частные жилые дома и автомобили граждан.
Пока известно об одном погибшем — это ребенок. По меньшей мере, еще шесть человек пострадали.
Данные по масштабам разрушений и количеству пострадавших уточняются, идет поисково-спасательная операция.
Напомним, что сегодня вечером РФ ракетой ударила по парку развлечений в Одесской области, в результате чего погибли люди.
Это уже третий удар по региону с утра. Сегодня утром РФ ударила по иностранному корабле в Одесской области. ВМС спасли 17 филиппинцев, но, к сожалению, есть и погибший. Ближе к полудню РФ снова атаковала Одессу.