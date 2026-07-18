РФ ударила по спортивно-развлекательному комплексу на Одесщине: погиб ребенок

Удар по Одесской области 18 июля: погиб ребенок / © Национальная полиция Украины

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В результате вечернего удара по Одесщине 18 июля погиб ребенок.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Сегодня вечером россияне цинично атаковали ракетами гражданскую инфраструктуру Одесщины. В результате атаки была повреждена территория спортивно-развлекательного комплекса, частные жилые дома и автомобили граждан.

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Пока известно об одном погибшем — это ребенок. По меньшей мере, еще шесть человек пострадали.

Данные по масштабам разрушений и количеству пострадавших уточняются, идет поисково-спасательная операция.

Напомним, что сегодня вечером РФ ракетой ударила по парку развлечений в Одесской области, в результате чего погибли люди.

Это уже третий удар по региону с утра. Сегодня утром РФ ударила по иностранному корабле в Одесской области. ВМС спасли 17 филиппинцев, но, к сожалению, есть и погибший. Ближе к полудню РФ снова атаковала Одессу.

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