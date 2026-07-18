РФ вдарила по спортивно-розважальному комплексу на Одещині: загинула дитина

Удар по Одещині 18 липня: загинула дитина / © Національна поліція України

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Внаслідок вечірнього удару по Одещині 18 липня загинула дитина.

Про це передає пресслужба Нацполіції.

Сьогодні ввечері росіяни цинічно атакували ракетами цивільну інфраструктуру Одещини. Внаслідок атаки було пошкоджено територію спортивно-розважального комплексу, приватні житлові будинки та автомобілі громадян.

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Наразі відомо про одного загиблого — це дитина. Щонайменше, ще шестеро людей постраждали.

Дані щодо масштабів руйнувань та кількості потерпілих уточнюються, триває пошуково-рятувальна операція.

Нагадаємо, що сьогодні ввечері РФ ракетою вдарила по парку розваг на Одещині, унаслідок чого загинули люди.

Це вже третій удар по регіону від ранку. Сьогодні вранці РФ вдарила по іноземному кораблеві на Одещині. ВМС врятували 17 філіппінців, але на жаль, є і загиблий. Ближче до опівдня РФ знову атакувала Одесу.

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