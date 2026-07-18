Донецька область / © Донецька ОДА

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Російські окупанти просунулися поблизу двох населених пунктів у Донецькій області.

Про це повідомив моніторинговий проєкт DeepState у Telegram.

«Ворог просунувся поблизу Пазено та Родинського», — йдеться у повідомленн.

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Як відомо, Пазено — це село Соледарської міської громади Бахмутського району Донецької області, а Родинське — місто Покровської міської громади Покровського району Донеччини.

Війна в Україні — яка ситуація на фронті

Раніше ми повідомляли про те, що українські військові зачистили центральну частину Костянтинівки на Донеччині. Над однієї із будівель встановили прапор України. На відео, яке опублікували в полку, російські військові накопичувалися в приватній забудові міста. Далі їх атакували безпілотниками. Також в 425 ОШП показали інші кадри ураження військових РФ в Костянтинівці. За даними полку, Сили оборони зачистили центральну частину міста.

Дата публікації 16:07, 18.07.26 Кількість переглядів 29 Сили оборони зачистили центр Костянтинівки на Донеччині

Нагадаємо, в районі Костянтинівки ворог швидко вчиться та активно копіює успішні рішення ЗСУ, росіяни почали залучати технічних фахівців для швидкої адаптації на полі бою.

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