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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
256
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Мапа фронту змінилася: росіяни просунулись на двох ключових напрямках — DeepState

Російські окупаційні війська зафіксували просування біля міста Родинське Покровського району та села Пазено Бахмутського району.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
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Донецька область

Донецька область / © Донецька ОДА

Російські окупанти просунулися поблизу двох населених пунктів у Донецькій області.

Про це повідомив моніторинговий проєкт DeepState у Telegram.

«Ворог просунувся поблизу Пазено та Родинського», — йдеться у повідомленн.

Як відомо, Пазено — це село Соледарської міської громади Бахмутського району Донецької області, а Родинське — місто Покровської міської громади Покровського району Донеччини.

Війна в Україні — яка ситуація на фронті

Раніше ми повідомляли про те, що українські військові зачистили центральну частину Костянтинівки на Донеччині. Над однієї із будівель встановили прапор України. На відео, яке опублікували в полку, російські військові накопичувалися в приватній забудові міста. Далі їх атакували безпілотниками. Також в 425 ОШП показали інші кадри ураження військових РФ в Костянтинівці. За даними полку, Сили оборони зачистили центральну частину міста.

Нагадаємо, в районі Костянтинівки ворог швидко вчиться та активно копіює успішні рішення ЗСУ, росіяни почали залучати технічних фахівців для швидкої адаптації на полі бою.

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Дата публікації
Кількість переглядів
256
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