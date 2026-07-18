- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 256
- Час на прочитання
- 1 хв
Мапа фронту змінилася: росіяни просунулись на двох ключових напрямках — DeepState
Російські окупаційні війська зафіксували просування біля міста Родинське Покровського району та села Пазено Бахмутського району.
Російські окупанти просунулися поблизу двох населених пунктів у Донецькій області.
Про це повідомив моніторинговий проєкт DeepState у Telegram.
«Ворог просунувся поблизу Пазено та Родинського», — йдеться у повідомленн.
Як відомо, Пазено — це село Соледарської міської громади Бахмутського району Донецької області, а Родинське — місто Покровської міської громади Покровського району Донеччини.
Війна в Україні — яка ситуація на фронті
Раніше ми повідомляли про те, що українські військові зачистили центральну частину Костянтинівки на Донеччині. Над однієї із будівель встановили прапор України. На відео, яке опублікували в полку, російські військові накопичувалися в приватній забудові міста. Далі їх атакували безпілотниками. Також в 425 ОШП показали інші кадри ураження військових РФ в Костянтинівці. За даними полку, Сили оборони зачистили центральну частину міста.
Нагадаємо, в районі Костянтинівки ворог швидко вчиться та активно копіює успішні рішення ЗСУ, росіяни почали залучати технічних фахівців для швидкої адаптації на полі бою.