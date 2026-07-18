Женщина затопила две квартиры из-за тренировки на пилоне — курьезное видео

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Жительница Хьюстона, США, заявила, что больше не будет тренироваться на пилоне в собственной квартире после того, как неудачное занятие привело к затоплению двух помещений.

Об этом пишет KTRK-TV.

Аша Гилберт записывала на видео свою тренировку по танцам на пилоне, когда конструкция неожиданно оторвалась от потолка и ударила по противопожарному спринклеру.

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На записи видно, как из спринклера мгновенно начинает бить вода, заливая квартиру Гилберт, а впоследствии и жилье соседей внизу.

«Я сразу же была в шоке, потому что подумала: «О Боже, это не может случаться со мной», — рассказала Гилберт телеканалу.

По словам женщины, пилон был установлен совсем недавно — всего за три дня до инцидента.

«Нам даже в голову не пришло, что пилон может попасть в спринклер, — сказала Гилберт. — Мы больше волновались, что он попадет в стену».

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После аварии вода повредила мебель и другое имущество. Из-за нанесенного ущерба женщине пришлось временно переехать в другую квартиру.

Гилберт также рассказала, что соседка с нижнего этажа отнеслась к ситуации спокойно и не устраивала конфликт из-за затопления.

"Я ей все объяснила, и она отнеслась к этому очень, очень спокойно и с пониманием, за что я ей благодарна", - сказала Гилберт.

После пережитого случая женщина решила отказаться от домашних тренировок на пилоне.

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"Я не буду заниматься танцами на пилоне дома", - подытожила она.

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