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Женщина затопила две квартиры из-за тренировки на пилоне — курьезное видео
Женщина решила не танцевать на пилоне дома после затопления квартир.
Жительница Хьюстона, США, заявила, что больше не будет тренироваться на пилоне в собственной квартире после того, как неудачное занятие привело к затоплению двух помещений.
Об этом пишет KTRK-TV.
Аша Гилберт записывала на видео свою тренировку по танцам на пилоне, когда конструкция неожиданно оторвалась от потолка и ударила по противопожарному спринклеру.
На записи видно, как из спринклера мгновенно начинает бить вода, заливая квартиру Гилберт, а впоследствии и жилье соседей внизу.
«Я сразу же была в шоке, потому что подумала: «О Боже, это не может случаться со мной», — рассказала Гилберт телеканалу.
По словам женщины, пилон был установлен совсем недавно — всего за три дня до инцидента.
«Нам даже в голову не пришло, что пилон может попасть в спринклер, — сказала Гилберт. — Мы больше волновались, что он попадет в стену».
После аварии вода повредила мебель и другое имущество. Из-за нанесенного ущерба женщине пришлось временно переехать в другую квартиру.
Гилберт также рассказала, что соседка с нижнего этажа отнеслась к ситуации спокойно и не устраивала конфликт из-за затопления.
"Я ей все объяснила, и она отнеслась к этому очень, очень спокойно и с пониманием, за что я ей благодарна", - сказала Гилберт.
После пережитого случая женщина решила отказаться от домашних тренировок на пилоне.
"Я не буду заниматься танцами на пилоне дома", - подытожила она.
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