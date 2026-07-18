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Жінка затопила дві квартири через тренування на пілоні — курйозне відео
Жінка вирішила більше не танцювати на пілоні вдома після затоплення квартир.
Мешканка Г’юстона, США, заявила, що більше не тренуватиметься на пілоні у власній квартирі після того, як невдале заняття призвело до затоплення двох помешкань.
Про це пише KTRK-TV.
Аша Гілберт записувала на відео своє тренування з танців на пілоні, коли конструкція несподівано відірвалася від стелі та вдарила по протипожежному спринклеру.
На записі видно, як зі спринклера миттєво починає бити вода, заливаючи квартиру Гілберт, а згодом і помешкання сусідів унизу.
«Я одразу ж була шокована, бо подумала: «О Боже, це не може траплятися зі мною», — розповіла Гілберт телеканалу.
За словами жінки, пілон був встановлений зовсім нещодавно — лише за три дні до інциденту.
«Нам навіть на думку не спало, що пілон може влучити у спринклер, — сказала Гілберт. — Ми більше хвилювалися, що він влучить у стіну».
Після аварії вода пошкодила меблі та інше майно. Через завдані збитки жінці довелося тимчасово переїхати до іншої квартири.
Гілберт також розповіла, що сусідка з нижнього поверху поставилася до ситуації спокійно й не влаштовувала конфлікту через затоплення.
«Я їй усе пояснила, і вона поставилася до цього дуже, дуже спокійно й з розумінням, за що я їй вдячна», — сказала Гілберт.
Після пережитого випадку жінка вирішила відмовитися від домашніх тренувань на пілоні.
«Я більше не займатимуся танцями на пілоні вдома», — підсумувала вона.
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