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ТСН у соціальних мережах

Аша Гілберт

Аша Гілберт / © скриншот з відео

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
287
Час на прочитання
2 хв
Аша Гілберт

Жінка затопила дві квартири через тренування на пілоні — курйозне відео

Жінка вирішила більше не танцювати на пілоні вдома після затоплення квартир.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Шолудько Юлія Шолудько
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Мешканка Г’юстона, США, заявила, що більше не тренуватиметься на пілоні у власній квартирі після того, як невдале заняття призвело до затоплення двох помешкань.

Про це пише KTRK-TV.

Аша Гілберт записувала на відео своє тренування з танців на пілоні, коли конструкція несподівано відірвалася від стелі та вдарила по протипожежному спринклеру.

На записі видно, як зі спринклера миттєво починає бити вода, заливаючи квартиру Гілберт, а згодом і помешкання сусідів унизу.

«Я одразу ж була шокована, бо подумала: «О Боже, це не може траплятися зі мною», — розповіла Гілберт телеканалу.

За словами жінки, пілон був встановлений зовсім нещодавно — лише за три дні до інциденту.

«Нам навіть на думку не спало, що пілон може влучити у спринклер, — сказала Гілберт. — Ми більше хвилювалися, що він влучить у стіну».

Після аварії вода пошкодила меблі та інше майно. Через завдані збитки жінці довелося тимчасово переїхати до іншої квартири.

Гілберт також розповіла, що сусідка з нижнього поверху поставилася до ситуації спокійно й не влаштовувала конфлікту через затоплення.

«Я їй усе пояснила, і вона поставилася до цього дуже, дуже спокійно й з розумінням, за що я їй вдячна», — сказала Гілберт.

Після пережитого випадку жінка вирішила відмовитися від домашніх тренувань на пілоні.

«Я більше не займатимуся танцями на пілоні вдома», — підсумувала вона.

Нагадаємо, собака спалив будинок майже вщент. Відома несподівана причина фатальної пожежі.

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Дата публікації
Кількість переглядів
287
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