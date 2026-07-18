Німецький політик знищив свою кар’єру заради сім’ї: чому народження дитини стало причиною відставки

Послуги сурогатної матері заборонені законом у Німеччині / © unsplash.com

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Впливовий німецький політик Єнс Шпан змушений залишити посаду голови консерватвної парламентської фракції ХДС/ХСС у Бундестазі через хвилю масового обурення. Про добровільне складання повноважень він офіційно повідомив у спеціальному листі до членів своєї політичної сили, наголосивши на повній несумісності особистого щастя з цією високою посадою.

Про це пише Der Spiegel.

Лицемірство та суворі партійні заборони

Головною причиною політичного краху Шпана стала його участь у програмі сурогатного материнства, завдяки якій він та його чоловік Даніель Функе нещодавно стали батьками. Цей вчинок викликав гостру реакцію суспільства, адже раніше політик публічно та тривалий час виступав проти подібних репродуктивних моделей.

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Ситуацію суттєво погіршує законодавче поле Німеччини, де сурогатне материнство перебуває під суворою забороною. До того ж, консервативна партія ХДС, яку представляє політик, є категоричним противником такої практики.

Ще в лютому партійний з’їзд офіційно закріпив цю непохитну позицію відповідним рішенням. У документі чітко прописано, що будь-яке сурогатне материнство залишається під абсолютною забороною для партійців, незалежно від їхніх мотивів.

Вибір між кар’єрою та родиною

Сам Шпан зізнався, що масштаб та гострота критики стали для нього абсолютною несподіванкою. За його словами, прірва між приватним рішенням завести дитину та очікуваннями від нього як від лідера консервативної фракції виявилася значно більшою, ніж він міг собі уявити.

У своєму прощальному зверненні до колег ексочільник фракції розставив остаточні життєві пріоритети. Він підкреслив, що останні дні допомогли йому зробити вибір, і нині власна родина є для нього найважливішою річчю у світі.

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Тиск канцлера та партійний бунт

Проте рішення про звільнення навряд чи було винятково особистою ініціативою Шпана, адже на нього здійснювався колосальний тиск із боку вищого керівництва. За даними журналістів, федеральний канцлер Фрідріх Мерц особисто вимагав від свого соратника негайно скласти повноваження та піти у відставку.

Першими відкритий бунт проти голови фракції розпочали регіональні осередки ХДС. Лідер партії в землі Мекленбург-Передня Померанія, а згодом і рідний партійний осередок канцлера Мерца публічно заявили, що такі дії завдають непоправної шкоди довірі виборців та руйнують авторитет політичної сили.

Нагадаємо, на Прикарпатті правоохоронці затримали 30-річну жительку Київщини, яку підозрюють у спробі продати власного новонародженого сина за 20 тисяч доларів. Сторони уклали заднім числом фіктивний договір про сурогатне материнство.

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