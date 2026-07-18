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"Диалог есть": Федоров выступил с заявлением после протестов в Киеве и объявил об изменениях
Бывший министр обороны заявил о новом уровне ответственности, который он ощутил в последнее время.
Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров впервые после отставки обратился к украинцам в социальных сетях, поблагодарив их за поддержку и намекнув на дальнейший диалог.
«Изменения обязательно будут. Вы благодарили меня за „Мрію“ и „Дію“. От себя благодарю вас за надежду», — написал Федоров.
Бывший глава министерства обороны отметил, что нынешний период стал для него особенным ввиду высокого уровня ответственности.
«Такой ответственности я не испытывал даже на правительственных должностях», — подчеркнул он.
Федоров также выразил благодарность украинским военным и ветеранам за защиту государства.
«Благодарю ветеранов и военных за то, что вы держите фронт и честь», — отметил бывший министр.
В заключение своего выступления он дал понять, что диалог продолжается, и выразил оптимизм в отношении дальнейшего развития событий.
«Диалог есть. Верю, что всё получится», — подытожил Федоров.
Напомним, вечером 15 июля Михаил Федоров подтвердил свою отставку с поста министра обороны. В СМИ сразу появились сообщения о том, что Зеленский не мог мириться с «войной» между ним и главнокомандующим Александром Сырским.
Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров приобрел широкую известность благодаря своим упорным усилиям по популяризации ведения войны с помощью дронов. По мнению политических аналитиков, это могло стать причиной конфликта и отставки.