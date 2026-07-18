"Диалог есть": Федоров выступил с заявлением после протестов в Киеве и объявил об изменениях

Михаил Федоров / © Михаил Федоров / Facebook

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Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров впервые после отставки обратился к украинцам в социальных сетях, поблагодарив их за поддержку и намекнув на дальнейший диалог.

«Изменения обязательно будут. Вы благодарили меня за „Мрію“ и „Дію“. От себя благодарю вас за надежду», — написал Федоров.

Бывший глава министерства обороны отметил, что нынешний период стал для него особенным ввиду высокого уровня ответственности.

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«Такой ответственности я не испытывал даже на правительственных должностях», — подчеркнул он.

Федоров также выразил благодарность украинским военным и ветеранам за защиту государства.

«Благодарю ветеранов и военных за то, что вы держите фронт и честь», — отметил бывший министр.

В заключение своего выступления он дал понять, что диалог продолжается, и выразил оптимизм в отношении дальнейшего развития событий.

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«Диалог есть. Верю, что всё получится», — подытожил Федоров.

Напомним, вечером 15 июля Михаил Федоров подтвердил свою отставку с поста министра обороны. В СМИ сразу появились сообщения о том, что Зеленский не мог мириться с «войной» между ним и главнокомандующим Александром Сырским.

Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров приобрел широкую известность благодаря своим упорным усилиям по популяризации ведения войны с помощью дронов. По мнению политических аналитиков, это могло стать причиной конфликта и отставки.

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