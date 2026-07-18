Михаил Фёдоров.

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Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров приобрел широкую известность благодаря своим упорным усилиям по популяризации ведения войны с помощью дронов. В частности, это, по мнению политических аналитиков, могло способствовать его отставке.

Об этом говорится в материале американского издания The New York Times.

В статье отмечают, что президент Владимир Зеленский выступил против Федорова в грандиозном противостоянии с главнокомандующим Вооруженными силами Александром Сырским. В то же время, утверждают в NYT, это увольнение неудачно, потому что произошло в момент, когда ведение войны с помощью БпЛА склонило чашу весов в пользу Украины.

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«Этот шаг также свидетельствует о опасениях Зеленского относительно видения Федорова, согласно которому БпЛА должны стать практически единственным средством ведения войны в будущем. Увольнение Федорова произошло после того, как он заблокировал закупки артиллерийских боеприпасов в пользу дронов. В то же время, как Сырский настаивал, что боеприпасы все еще нужны в жестоких позиционных боях на востоке», — говорится в материале.

Политическое увольнение Федорова

Член парламента от партии «Голос» Николай Давыдюк высказал мнение, что «популярность дронов — это проблема», приведшая к увольнению Федорова. Министр отстаивал чисто технологическую реформу украинской армии, которая была широко популярна, но встретила сопротивление со стороны главнокомандующего ВСУ.

Политические советники, по словам Давидюка, якобы убедили президента Зеленского, что Федоров привлек внимание общественности к программе беспилотников. Впрочем, увольнение главы Минобороны смутило и разозлило многих украинцев, тысячи из которых вышли на улицы, требуя его восстановления в должности.

По словам аналитиков, этот шаг также угрожал сорвать военные усилия. В частности, связи, построенные тогдашним министром между военными и индустрией беспилотников.

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Уже после увольнения Федоров провел брифинг. В частности, он заявил, что генерал Сырский выдвинул ультиматум Зеленскому. Это, по его словам, привело к обострению дискуссии в Украине — стране, которая является лидером в сфере ведения войны с помощью дронов — относительно того, не слишком ли далеко зашла зависимость от БпЛА.

Война дронов и роль Федорова

The New York Times отмечает: министр — ведущий поклонник развертывания малых роботизированных систем, которые могли бы заменить пехоту, артиллерию и бронетехнику в некоторых ролях, уравнивая шансы Украины против большей российской армии. Увеличение закупок беспилотников его министерством в течение шестимесячного срока его пребывания в должности совпало со стабилизацией фронта и кампанией, уничтожившей около четверти российских нефтеперерабатывающих мощностей.

В то же время, некоторые критики из военных отвергли идеи Федорова о войне роботов. В то же время министр, объясняя спор о стратегии, указывал на корыстные интересы в оружейной промышленности. По его словам, его реорганизация закупок в пользу беспилотников угрожала бизнес-интересам.

«Мы якобы вели себя очень плохо как государство, потому что срывали бизнес-стратегию компании», — сказал Федоров.

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По словам руководителя одного из украинских оборонных предприятий, главной причиной конфликта за несколько месяцев до увольнения Федорова стали закупки традиционного вооружения. Сам политик признал, что вызвал возмущение, когда отменил или просмотрел тендеры на закупку 155-мм артиллерийских снарядов стандарта НАТО и приостановил закупки боеприпасов малой дальности.

Федоров заявил, что благодаря такому решению удалось сэкономить около 100 млн. долларов. Он также заверил, что Украина продолжит закупать дальнобойные боеприпасы. В то же время, по словам представителя оборонной отрасли, в последние месяцы военные подрядчики получали письма о том, что Минобороны вообще прекращает закупки артиллерийских снарядов, рассчитывая на запасы и беспилотники.

Это вызвало споры, ведь в Украине приоритеты закупок вооружения определяет Генеральный штаб ВСУ во главе с Александром Сырским, а не Министерство обороны.

Конфликт Сырского и Федорова

Американское издание называет Сырского — грубым командиром, известным в армии как «Мясник» за свою готовность идти на жертвы. И хотя Зеленский принял сторону генерала в его схватке главой Минобороны, президент заявил членам своей политической партии, что для него это решение было сложным.

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В то же время в Офисе президента заявили, что глава государства ведет переговоры с господином Федоровым о новой должности в правительстве. В то же время эксминистр заявил, что после увольнения отказался от предложений работы от компаний Кремниевой долины.

«60-летний генерал Сырский, как считается, не имеет послевоенных политических амбиций. Однако Зеленский принял меры против других военных руководителей, которые считаются потенциальной политической угрозой», — говорится в материале.

NYT отмечает, что Зеленский уже уволил одного главнокомандующего Валерия Залужного, рейтинг популярности которого порой превышал рейтинг президента и которого многие считали потенциальным соперником на послевоенных выборах. Он был назначен послом в Великобритании.

В январе Зеленский назначил возглавлявшего военную разведку Кирилла Буданова на должность руководителя своей администрации. В то же время, политические аналитики расценили это назначение частично как попытку удержать генерала в политической близости, что усложнит ему возможное участие в президентских выборах после войны.

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«Теперь, когда Федоров также оказался на обочине, сторонники его подхода к войне, ориентированного на цифровые технологии, выразили свое возмущение по поводу его увольнения во время уличных протестов в Киеве и других городах», — заключает издание.

Напомним, после новостей об отставке министра обороны источники издания BBC News сообщили о конфликте Федорова с Сырским. По их словам, это решение далось Зеленскому непросто, а сам он якобы выбирал между «плохим и очень плохим» сценариями.

После слухов в СМИ Федоров объяснил, почему возник конфликт с Сырским. По его словам, команда Минобороны столкнулась с блокировкой всех предложенных инициатив. В то же время он заявил, что главкома не нужно недооценивать как военного командующего, поскольку он в 2022-м «спас страну».

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