Нардеп Никита Потураев объявил о сложении депутатского мандата

Нардеп Никита Потураев / © УНИАН

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Нардеп из фракции «Слуга народа» Никита Потураев в четверг, 16 июля, объявил о сложении полномочий депутата.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

По его словам, составление мандата связано с несогласием по кадровым изменениям.

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«Народный депутат Патураев Никита составляет мандат депутата безотлагательно. Как понятно, это в связи с несогласием с кадровой политикой коалиции», — написал он.

Потураев не объяснил своего решения, только попросил председателя Верховной Рады Стефанчука рассмотреть его заявление безотлагательно.

«Я подал на ваше имя (председателя ВР — ред.) заявление о сложении с себя полномочий нардепа. Я бы просил это рассмотреть безотлагательно», — заявил он.

Масштабная перегрузка правительства и отставка Федорова — последние новости

Напомним, 12 июля президент Украины Владимир Зеленский объявил о кадровых изменениях в правительстве. Народный депутат Алексей Гончаренко обнародовал вероятный список будущего состава Кабинета министров Украины.

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Тем временем отставка Михаила Федорова с должности министра обороны вызвала волну негодования в обществе. 16 июля на протесты в поддержку Федорова вышли тысячи человек в разных городах Украины. К протестам приобщаются ветераны, общественные активисты и общественные люди.

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