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Нардеп Никита Потураев объявил о сложении депутатского мандата
Потураев не объяснил своего решения, но, по информации некоторых народных избранников, это связано с несогласием по поводу кадровых изменений.
Нардеп из фракции «Слуга народа» Никита Потураев в четверг, 16 июля, объявил о сложении полномочий депутата.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
По его словам, составление мандата связано с несогласием по кадровым изменениям.
«Народный депутат Патураев Никита составляет мандат депутата безотлагательно. Как понятно, это в связи с несогласием с кадровой политикой коалиции», — написал он.
Потураев не объяснил своего решения, только попросил председателя Верховной Рады Стефанчука рассмотреть его заявление безотлагательно.
«Я подал на ваше имя (председателя ВР — ред.) заявление о сложении с себя полномочий нардепа. Я бы просил это рассмотреть безотлагательно», — заявил он.
Масштабная перегрузка правительства и отставка Федорова — последние новости
Напомним, 12 июля президент Украины Владимир Зеленский объявил о кадровых изменениях в правительстве. Народный депутат Алексей Гончаренко обнародовал вероятный список будущего состава Кабинета министров Украины.
Тем временем отставка Михаила Федорова с должности министра обороны вызвала волну негодования в обществе. 16 июля на протесты в поддержку Федорова вышли тысячи человек в разных городах Украины. К протестам приобщаются ветераны, общественные активисты и общественные люди.