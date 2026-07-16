Российская элита выводит миллиарды из-под контроля Путина во время войны - Bloomberg

Российские олигархи активно вывозят деньги из страны / © pexels.com

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Российские олигархи за последний год вывели за границу миллиарды долларов на фоне растущей обеспокоенности из-за состояния экономики и государственного бюджета РФ.

Об этом пишет Bloomberg.

«В течение последнего года в инвестиционных портфелях некоторых самых богатых россиян произошел ускорившийся в последние месяцы оползень в сторону криптовалюты, золота, недвижимости за рубежом и частных инвестиционных фондов, особенно в странах Персидского залива», — отметили журналисты.

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Международные санкции заставили многих российских магнатов вернуть активы в Россию и перерегистрировать свои компании. Многим из них заморозили зарубежные активы. Однако в России они столкнулись с другими рисками.

Замедление российской экономики с 2025 года еще больше уменьшило доходы и ограничило возможности сохранения и приумножения богатства внутри страны.

По словам собеседников Bloomberg, опасения по поводу конфискаций и экономических потрясений привели к тому, что отток капитала вновь усилился в течение последнего года.

«Многие состоятельные россияне продолжают искать инвестиционные возможности за пределами страны, несмотря на трудности, вызванные войной и санкциями. Отток капитала остается актуальной темой в России на фоне того, как война затягивается», — пишет медиа.

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По данным Центрального банка РФ, по одному из общих показателей в первый год полномасштабной войны из страны вывели около $250 млрд.

Ситуация в экономике России — что известно

Новый отчет экономистов прогнозирует мрачное будущее для российской экономики, однако, как отмечает газета, правительство РФ уже само ухудшило собственный прогноз. Вместо ожидаемого в сентябре роста ВВП на 1,3% теперь прогнозируется всего 0,4%, но аналитики даже этот прогноз называют оптимистичным.

Авторы отчета отмечают, что Россия столкнулась с дефицитом рабочей силы и перебоями с поставками, а также подвергает сомнению достоверность официальной статистики российских властей. Если реальная инфляция выше официально заявленной, то фактический экономический рост может быть еще ниже, убеждены эксперты.

Согласно отчету, в России растет только военная промышленность, а диктатор Владимир Путин продолжает отдавать приоритет войне против Украины. Как следствие, в стране растет только оборонно-промышленный комплекс, в то время как гражданские отрасли остановились в развитии.

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По состоянию на 2026 год российские власти рассчитывали, что дефицит бюджета составит около 45,5 млрд евро, или 1,6% ВВП. Однако уже за первые пять месяцев года он превысил 72 млрд евро, что равняется 2,6% ВВП. В то же время, еще большего роста дефицита удалось избежать благодаря более высоким поступлениям от НДС и доходам от экспорта нефти и газа.

Несмотря на временный рост цен на нефть из-за войны войны с Ираном, доходы России от экспорта нефти и газа все равно остаются почти на 30% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. На это оказывают влияние как усиление западных санкций, так и масштабные удары украинских беспилотников по российским нефтетерминалам и нефтеперерабатывающим заводам, указывают аналитики. Они также отмечают, что доходы от экспорта нефти и газа остаются главным фактором финансирования войны против Украины.

Украинская разведка заявила, что финансовое состояние средних и крупных предприятий РФ продолжает ухудшаться, что свидетельствует о нарастании дисбалансов в корпоративном секторе.

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