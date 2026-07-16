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47 преступлений и подготовка диверсии: в Польше выдвинули тяжкие обвинения украинцу
В Польше 18-летнему украинцу выдвинули обвинения в поругании мемориалам жертв Волынской трагедии и подготовке диверсии с применением беспилотника.
В Польше выдвинули обвинения 18-летнему гражданину Украины, подозреваемому в осквернении мемориалов полякам, погибшим во время Волынской трагедии, а также в подготовке диверсии с применением беспилотника.
Об этом сообщило Агентство внутренней безопасности Польши, передает Reuters.
По данным следствия, Илья К. может быть причастен к 47 уголовным правонарушениям, совершенным с ноября 2024 года по август 2025 года. Среди них — надругательство над памятными местами и подготовка диверсионных действий с использованием дрона.
В Агентстве внутренней безопасности заявили, что целью этих действий могло быть "разжигание межнациональной розни между поляками и украинцами".
Польские спецслужбы также утверждают, что обнаружили схему вербовки исполнителей через Интернет. За выполненные задания им якобы платили криптовалютой через биржи, зарегистрированные в России и Китае.
Напомним, ранее польские пограничники депортировали троих граждан Украины и передали их украинской стороне на границе. Всем мужчинам также запретили повторный въезд в Польшу и страны Шенгенской зоны.
Также напомним, что антиукраинский инцидент в общественном транспорте в городе Бельско-Бялой, где мужчина запугивал украинских 11-летних девочек и требовал, чтобы они вернулись в Украину, получил широкую огласку после появления видео. Инцидент вызвал общественный резонанс и был осужден представителями разных политических сил.
Впоследствии полиция установила личность агрессивного мужчины, оказавшегося работником муниципального транспортного предприятия.