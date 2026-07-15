Отдали пограничникам ГПСУ: из Польши депортировали 29-летнего украинца — что он натворил

На границе Украине передали депортированного из Польши кибермошенника

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Из Польши выдворили из страны 29-летнего гражданина Украины, участвовавшего в популярной схеме кибермошенничества.

Об этом сообщает Пограничная служба Польши (Straż Graniczna).

Польские правоохранители утверждают, что украинец был причастен к организованной преступной группировке, которая взломала банковские счета.

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Парень якобы посылал текстовые сообщения, выдавая себя за курьерскую компанию, с текстом «доплатите за доставку, иначе ваша посылка не будет доставлена». Каждый, кто нажимал ссылку, перенаправлялся на платежный метод BLIK. Затем участники группировки взламывали банковские счета.

Гражданин Украины также осуществлял переводы со сломанных банковских счетов и снимал наличные деньги.

Таким образом, организованная преступная группировка, действовавшая с 2017 по 2019 год, выманила примерно 160 000 злотых (приблизительно 1,8 млн грн).

Украинца приговорили к 1,5 годам лишения свободы за совершенные им преступления. После освобождения из тюрьмы, 13 июля, польская сторона решила депортировать нарушителя.

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На пограничном переходе Дорогуск-Ягодин 29-летний мужчина был передан украинским пограничникам.

Ранее сообщалось, что украинку публично раздели до белья в аэропорту Варшавы.

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