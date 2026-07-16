Кулеба уходит в отставку: что сказал напоследок

Алексей Кулеба уходит в отставку

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Министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба уходит в отставку. Чиновник поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского, коллег по правительству и международных партнеров. Также он опубликовал список своих достижений.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Министр развития общин и территорий уходит в отставку

«Сегодня завершаю важный этап работы. Для меня было большой честью работать вместе с командой Министерства развития общин и территорий Украины в это время беспрецедентных вызовов», — пишет Кулеба.

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Алексей Кулеба поделился, что за время в должности успел достичь следующих решений:

трансформировать восстановление страны из отдельных проектов в полноценную государственную политику;

начать реформу строительной отрасли с цифровой трансформацией и дерегуляцией;

пройти два отопительных сезона с готовностью регионов на 99%;

усилить энергонезависимость более 2 000 многоквартирных домов;

обустроить более 1 600 площадок защиты критической инфраструктуры.

«Благодарю железнодорожников, коммунальщиков, портовиков, строителей, почтовиков и всех работников за вашу работу. Ни одно управленческое решение не имеет результата, если его не внедрять на местах. Каждый день вы продолжали свою работу. На действиях каждого из вас держится страна», — добавил Алексей Кулеба.

Также чиновник написал, что Минразвития удалось реализовать Программу поддержки прифронтовых территорий для 216 общин и запустить около двухсот новых партнерств.

По словам Кулебы, работы в Бородянке завершены на 90%, комплексно отстраиваются Ягодное, Посад-Покровское и Тростянец.

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«Также возобновили 90% деоккупированных населенных пунктов Киевской области. Всего отстроили и модернизировали более 3 000 объектов. Отремонтировали более 18 млн. м² автомобильных дорог. Восстановили более 30 разрушенных мостов. Большинство — прифронтовые территории».

Экс-министр отметил, что более 500 тысяч семей получили жилищную поддержку и компенсации. До конца года помощь планируют оказать помощь еще более 4 000 человек, а к концу 2026 года — 100 тысячам семей.

Украину охватили масштабные митинги из-за кадровых перестановок

Напомним, Михаил Федоров на брифинге 16 июля прокомментировал решение президента Владимира Зеленского отправить его в отставку с должности министра обороны, а также отреагировал на масштабные митинги и возмущение общества.

Бывший чиновник подчеркнул, что должность главы оборонного ведомства является квотой президента. По его мнению, граждане вышли на акции не ради него лично, а за будущее и защиту надежд, которые появились после перехвата инициативы на поле боя и в небе.

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Федоров подчеркнул, что украинцы ощущают подрыв ценностей в стране и опасаются рисков сдвига с избранного курса, что и вызвало столь острую общественную реакцию.

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