Кулеба йде у відставку: що сказав наостанок

Олексій Кулеба йде у відставку

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Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба йде у відставку. Посадовець подякував президентові України Володимиру Зеленському, колегам по уряду та міжнародним партнерам. Також він оприлюднив перелік своїх досягнень.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

Міністр розвитку громад та територій йде у відставку

«Сьогодні завершую важливий етап роботи. Для мене було великою честю працювати разом із командою Міністерства розвитку громад та територій України в цей час безпрецедентних викликів», — пише Кулеба.

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Олексій Кулеба поділився, що за час на посаді встиг досягти таких рішень:

трансформувати відбудову країни з окремих проєктів у повноцінну державну політику;

розпочати реформу будівельної галузі з цифровою трансформацією та дерегуляцією;

пройти два опалювальних сезони з готовністю регіонів на 99%;

посилити енергонезалежність понад 2 000 багатоквартирних будинків;

облаштувати більш ніж 1 600 майданчиків захисту критичної інфраструктури.

«Дякую залізничникам, комунальникам, портовикам, будівельникам, поштовикам та всім працівникам за вашу роботу. Жодне управлінське рішення не має результату, якщо його не впроваджувати на місцях. Щодня ви продовжували свою роботу. На діях кожного та кожної з вас тримається країна», — додав Олексій Кулеба.

Також посадовець написав, що Мінрозвитку вдалося реалізувати Програму підтримки прифронтових територій для 216 громад та запустити майже дві сотні нових партнерств.

За словами Кулеби, роботи у Бородянці завершено на 90%, комплексно відбудовуються Ягідне, Посад-Покровське та Тростянець.

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«Також відновили 90% деокупованих населених пунктів Київщини. Загалом, відбудували та модернізували понад 3 000 об’єктів. Відремонтували понад 18 млн м² автомобільних доріг. Відновили понад 30 зруйнованих мостів. Більшість — прифронтові території».

Екс-міністр зазначив, що понад 500 тисяч родин отримали житлову підтримку та компенсації. До кінця року допомогу планують надати ще понад 4 000 людей, а до кінця 2026 року — 100 тисячам родин.

Україну охопили масштабні мітинги через кадрові перестановки

Нагадаємо, Михайло Федоров під час брифінгу 16 липня прокоментував рішення президента Володимира Зеленського відправити його у відставку з посади міністра оборони, а також відреагував на масштабні мітинги та обурення суспільства.

Колишній урядовець наголосив, що посада очільника оборонного відомства є квотою президента. На його думку, громадяни вийшли на акції не заради нього особисто, а за власне майбутнє та захист надій, які з’явилися після перехоплення ініціативи на полі бою та в небі.

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Федоров підкреслив, що українці відчувають підрив цінностей у країні й побоюються ризиків зсуву з обраного курсу, що й викликало таку гостру суспільну реакцію.

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