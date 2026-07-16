"Маленька радянська армія не переможе велику радянську": українців обурила підтримка "Редісом" заміни Федорова

Денис Прокопенко підтримав Ігоря Клименка на посаду міністра оборони

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Поки у багатьох містах України громадяни виходять, аби висловити підтримку Михайлу Федорову та протест до президента Володимира Зеленського за звільнення міністра оборони, командир 1-го корпусу Нацгвардії «Азов» Денис Прокопенко «Редіс» підтримав кандидатуру міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка на посаду міністра оборони.

Про це військовий написав у своєму Facebook. У коментарях люди відверто не зрозуміли його позицію та висловили «Редісу» обурення.

Денис Прокопенко підтримав Клименка на посаду міністра оборони

Командир «Азову» Денис Прокопенко подякував Михайлу Федорову за роботу на посаді очільника Міноборони та оцінив потенційне призначення Ігоря Клименка. За словами Прокопенка, Федоров зумів реалізувати чимало кроків, які зміцнили обороноздатність України та послабили спроможності російських військ.

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«Редіс» зазначив, що Ігор Клименко на посаді очільника МВС приділяв значну увагу фронтовим потребам і сприяв переходу армії на корпусну систему.

«Він постійно відстоює інтереси військовослужбовців Національної гвардії та уважно ставиться до належного забезпечення підрозділів НГУ, і, гадаю, відтепер такий підхід буде застосований до бійців усіх структур, які захищають Україну на передовій», — пише командир «Азову».

Окрім цього, Прокопенко наголосив, що Клименко володіє необхідним досвідом, аби впорядкувати мобілізаційний процес та діяльність ТЦК, що наразі є одним із найкритичніших питань для оборони.

«І останнє щодо цього. Раджу всім критикам "радянщини", які мріють доторкнутися хоча б однією фалангою своїх пальців до стандартів НАТО, прочитати книжку адмірала Військово-морських сил США Вільяма Макрейвена "Застеляйте ліжко", яку колись у далекому 2017 році культивував в "Азові". Так, в "Азові" також існує дисципліна — у нас теж застеляють ліжка і чистять зуби», — додав він.

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Як реагують у коментарях

Проте у коментарях під цією публікацією військового почали розгортатися справжні баталії. Багато хто не оцінив такої підтримки Ігоря Клименка.

Зокрема, люди пишуть таке:

«Очевидно, що справа навіть не в самому Федорові. А в тому, що, усунувши його, президент чітко дав зрозуміти: 1) його влаштовує корупція; 2) реформи та перемога не так важливі, як його власний рейтинг. 3) а там, де дійсно має статися зміна на посаді (Сирський) він проблем не бачить, бо це не загрожує його рейтингу. Тому якось дивно читати цей ваш пост, при всій щирій повазі!!»

«З усією повагою до вас, але зі зміною ефективного міністра на заскорузлого поліціянта Україні не перемогти»

«Вибачте, при всій повазі до Вас, але маленька радянська армія ніколи не переможе велику. Тільки асиметричні рішення, нешаблонне мислення і креативні підходи можуть нас витягнути. Питання: пан Клименко здатний запропонувати щось подібне, як вважаєте?»

«Клименко не здатен до радикальних реформ, які конче потрібні. Не кажучи про те, що поліція не народжена для війни»

«Пане Денисе, неймовірна подяка та повага Вам і всьому Вашому корпусу, але Клименко — це дно, на жаль. Стрілянина в Голосієво одна із підтверджень»

«Пане, я вас дуже поважаю, але ні. На жаль, каденція Клименка на МВС запам’яталася виключно скандалами, зокрема за участю військових, тому оптимізму щодо його призначення не маю. Щиро вдячний вам за вашу службу і сподіваюся, що матимете можливість масштабувати свої підходи»

«Та на ньому клейма немає де ставити. Міністр оборони за законодавством — цивільна особа. Клименко — цивільний? Ви хочете вгробити Армію остаточно?»

Як Мережа реагує на відставку Федорова

Нагадаємо, у Мережі розгорілася гаряча дискусія через відставку Михайла Федорова з посади міністра оборони та ймовірне призначення замість нього очільника МВС Ігоря Клименка задля посилення мобілізації.

Реакції військових, експертів та громадськості виявилися переважно негативними: Марія Берлінська назвала це рішення «фатальною помилкою», Сергій Стерненко та Сергій «Флеш» Бескрестнов заявили про звільнення з посад радників міністра, а російські пропагандисти відкрито зраділи кадровим ротаціям в українському уряді.

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Водночас у суспільстві лунають побоювання щодо можливого скасування бронювань і ще жорсткішої мобілізації. На тлі цих подій у різних містах України люди почали виходити на мітинги проти перестановок у Кабміні, до яких закликали, зокрема, військові Сергій Гнезділов та Дмитро Козятинський, хоча інші військові застерігають про небезпеку проведення подібних акцій під час війни.

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