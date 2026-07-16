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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
2945
Время на прочтение
4 мин

"Маленькая советская армия не победит большую советскую": украинцев возмутила поддержка "Редисом" замены Федорова

Денис Прокопенко объяснил, почему считает Игоря Клименко достойным кандидатом на должность министра обороны. В то же время в соцсетях позиция командира «Азова» вызвала острые споры среди украинцев.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Грубрина Анастасия Грубрина
Комментарии
Денис Прокопенко поддержал Игоря Клименко на должность министра обороны

Денис Прокопенко поддержал Игоря Клименко на должность министра обороны

Пока во многих городах Украины граждане выходят, чтобы выразить поддержку Михаилу Федорову и протест к президенту Владимиру Зеленскому за увольнение министра обороны, командир 1-го корпуса Нацгвардии «Азов» Денис Прокопенко «Редис» поддержал кандидатуру министра внутренних дел Игоря Клименко на должность министра обороны.

Об этом военный написал в своем Facebook. В комментариях люди откровенно не поняли его позицию и высказади «Редису» возмущение.

Денис Прокопенко поддержал Клименко на должность министра обороны

Командир «Азова» Денис Прокопенко поблагодарил Михаила Федорова за работу в должности главы Минобороны и оценил потенциальное назначение Игоря Клименко. По словам Прокопенко, Федоров сумел реализовать немало шагов, которые укрепили обороноспособность Украины и ослабили возможности российских войск.

«Редис» отметил, что Игорь Клименко в должности главы МВД уделял значительное внимание фронтовым потребностям и способствовал переходу армии на корпусную систему.

«Он постоянно отстаивает интересы военнослужащих Национальной гвардии и внимательно относится к надлежащему обеспечению подразделений НГУ, и, думаю, теперь такой подход будет применен к бойцам всех структур, которые защищают Украину на передовой», — пишет командир «Азова».

Кроме этого, Прокопенко отметил, что Клименко обладает необходимым опытом, чтобы упорядочить мобилизационный процесс и деятельность ТЦК, что является одним из самых критических вопросов для обороны.

«И последнее на этот счет. Советую всем критикам "совка", мечтающим прикоснуться хотя бы одной фалангой своих пальцев к стандартам НАТО, прочитать книгу адмирала Военно-морских сил США Уильяма Макрейвена "Застилайте кровать", которую когда-то в далеком 2017 году культивировал в "Азове". Да, в "Азове" тоже существует дисциплина — у нас тоже застилают кровати и чистят зубы», — добавил он.

Как реагируют в комментариях

Однако в комментариях под этой публикацией военного начали разворачиваться настоящие баталии. Многие не оценили такую поддержку Игоря Клименко.

В частности, люди пишут следующее:

  • «Очевидно, что дело даже не в самом Федорове. А в том, что, устранив его, президент ясно дал понять: 1) его устраивает коррупция; 2) реформы и победа не столь важны, как его собственный рейтинг. 3) а там, где действительно должна произойти смена в должности (Сырский), он проблем не видит, потому что это не грозит его рейтингу. Поэтому как-то странно читать этот ваш пост, при всем искреннем уважении!!»

  • «Со всем уважением к вам, но со сменой эффективного министра на заскорузлого полицейского Украине не победить»

  • «Извините, при всем уважении к Вам, но маленькая советская армия никогда не победит большую. Только ассиметричные решения, нешаблонное мышление и креативные подходы могут нас вытянуть. Вопрос: пан Клименко способен предложить нечто подобное, как считаете?

  • «Клименко не способен к радикальным реформам, которые очень нужны. Не говоря о том, что полиция не рождена для войны»

  • «Пан Денис, невероятная благодарность и уважение Вам и всему Вашему корпусу, но Клименко — это дно, к сожалению. Стрельба в Голосеево — одно из подтверждений»

  • «Я вас очень уважаю, но нет. К сожалению, каденция Клименко в МВД запомнилась исключительно скандалами, в том числе с участием военных, поэтому оптимизма по его назначению нет. Искренне благодарен вам за вашу службу и надеюсь, что у вас будет возможность масштабировать свои подходы»

  • «Да на нем клейма негде ставить. Министр обороны по законодательству — гражданское лицо. Клименко — гражданский? Вы хотите угробить Армию окончательно?»

Как Сеть реагирует на отставку Федорова

Напомним, в Сети разгорелась горячая дискуссия из-за отставки Михаила Федорова с должности министра обороны и вероятного назначения вместо него главы МВД Игоря Клименко для усиления мобилизации.

Реакции военных, экспертов и общественности оказались преимущественно негативными: Мария Берлинская назвала это решение «роковой ошибкой», Сергей Стерненко и Сергей «Флэш» Бескрестнов заявили об увольнении с должностей советников министра, а российские пропагандисты открыто обрадовались кадровым ротациям в украинском правительстве.

В то же время в обществе звучат опасения относительно возможной отмены бронирований и еще более жесткой мобилизации. На фоне этих событий в разных городах Украины люди начали выходить на митинги против перестановок в Кабмине, к которым призывали, в частности, военные Сергей Гнездилов и Дмитрий Козятинский, хотя другие военные предостерегают об опасности проведения подобных акций во время войны.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
2945
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