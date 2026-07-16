"Маленькая советская армия не победит большую советскую": украинцев возмутила поддержка "Редисом" замены Федорова

Денис Прокопенко поддержал Игоря Клименко на должность министра обороны

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Пока во многих городах Украины граждане выходят, чтобы выразить поддержку Михаилу Федорову и протест к президенту Владимиру Зеленскому за увольнение министра обороны, командир 1-го корпуса Нацгвардии «Азов» Денис Прокопенко «Редис» поддержал кандидатуру министра внутренних дел Игоря Клименко на должность министра обороны.

Об этом военный написал в своем Facebook. В комментариях люди откровенно не поняли его позицию и высказади «Редису» возмущение.

Денис Прокопенко поддержал Клименко на должность министра обороны

Командир «Азова» Денис Прокопенко поблагодарил Михаила Федорова за работу в должности главы Минобороны и оценил потенциальное назначение Игоря Клименко. По словам Прокопенко, Федоров сумел реализовать немало шагов, которые укрепили обороноспособность Украины и ослабили возможности российских войск.

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«Редис» отметил, что Игорь Клименко в должности главы МВД уделял значительное внимание фронтовым потребностям и способствовал переходу армии на корпусную систему.

«Он постоянно отстаивает интересы военнослужащих Национальной гвардии и внимательно относится к надлежащему обеспечению подразделений НГУ, и, думаю, теперь такой подход будет применен к бойцам всех структур, которые защищают Украину на передовой», — пишет командир «Азова».

Кроме этого, Прокопенко отметил, что Клименко обладает необходимым опытом, чтобы упорядочить мобилизационный процесс и деятельность ТЦК, что является одним из самых критических вопросов для обороны.

«И последнее на этот счет. Советую всем критикам "совка", мечтающим прикоснуться хотя бы одной фалангой своих пальцев к стандартам НАТО, прочитать книгу адмирала Военно-морских сил США Уильяма Макрейвена "Застилайте кровать", которую когда-то в далеком 2017 году культивировал в "Азове". Да, в "Азове" тоже существует дисциплина — у нас тоже застилают кровати и чистят зубы», — добавил он.

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Как реагируют в комментариях

Однако в комментариях под этой публикацией военного начали разворачиваться настоящие баталии. Многие не оценили такую поддержку Игоря Клименко.

В частности, люди пишут следующее:

«Очевидно, что дело даже не в самом Федорове. А в том, что, устранив его, президент ясно дал понять: 1) его устраивает коррупция; 2) реформы и победа не столь важны, как его собственный рейтинг. 3) а там, где действительно должна произойти смена в должности (Сырский), он проблем не видит, потому что это не грозит его рейтингу. Поэтому как-то странно читать этот ваш пост, при всем искреннем уважении!!»

«Со всем уважением к вам, но со сменой эффективного министра на заскорузлого полицейского Украине не победить»

«Извините, при всем уважении к Вам, но маленькая советская армия никогда не победит большую. Только ассиметричные решения, нешаблонное мышление и креативные подходы могут нас вытянуть. Вопрос: пан Клименко способен предложить нечто подобное, как считаете?

«Клименко не способен к радикальным реформам, которые очень нужны. Не говоря о том, что полиция не рождена для войны»

«Пан Денис, невероятная благодарность и уважение Вам и всему Вашему корпусу, но Клименко — это дно, к сожалению. Стрельба в Голосеево — одно из подтверждений»

«Я вас очень уважаю, но нет. К сожалению, каденция Клименко в МВД запомнилась исключительно скандалами, в том числе с участием военных, поэтому оптимизма по его назначению нет. Искренне благодарен вам за вашу службу и надеюсь, что у вас будет возможность масштабировать свои подходы»

«Да на нем клейма негде ставить. Министр обороны по законодательству — гражданское лицо. Клименко — гражданский? Вы хотите угробить Армию окончательно?»

Как Сеть реагирует на отставку Федорова

Напомним, в Сети разгорелась горячая дискуссия из-за отставки Михаила Федорова с должности министра обороны и вероятного назначения вместо него главы МВД Игоря Клименко для усиления мобилизации.

Реакции военных, экспертов и общественности оказались преимущественно негативными: Мария Берлинская назвала это решение «роковой ошибкой», Сергей Стерненко и Сергей «Флэш» Бескрестнов заявили об увольнении с должностей советников министра, а российские пропагандисты открыто обрадовались кадровым ротациям в украинском правительстве.

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В то же время в обществе звучат опасения относительно возможной отмены бронирований и еще более жесткой мобилизации. На фоне этих событий в разных городах Украины люди начали выходить на митинги против перестановок в Кабмине, к которым призывали, в частности, военные Сергей Гнездилов и Дмитрий Козятинский, хотя другие военные предостерегают об опасности проведения подобных акций во время войны.

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