Зеленский сделал Федорову неожиданное предложение с новой должностью: первые детали

Михаил Федоров / © Getty Images

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Михаил Фёдоров сообщил, что получил от президента Владимира Зеленского предложение остаться работать в команде власти.

Об этом он сказал на брифинге.

Федоров рассказал, что накануне разговаривал с главой государства. По его словам, президент предложил ему стать советником или найти другой формат работы в команде.

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«Нормальный был разговор вчера с президентом. У меня никогда не было цели стать министром, оставаться министром, искать себе должности», — заявил Федоров.

В то же время Федоров сообщил, что не согласился на предложенный вариант.

По словам Федорова, для него вопрос никогда не заключался в том, чтобы во что бы то ни стало остаться на государственной должности. Он подчеркнул, что не стремился ни получить министерское кресло, ни сохранить его после кадровых смен.

Заявления Федорова — последние новости

Напомним, Федоров заявил, что согласился с решением президента не менять главкома Александра Сырского. Однако, по его словам, команда Федорова столкнулась с блокировкой всех инициатив. Он обвинил Сырского в плетении интриг, распространении слухов о «заказных кампаниях» и сеянии раскола вместо объединения усилий для победы.

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Также Федоров заявил, что для искоренения коррупции и скандалов типа «Скалы» нужно сменить руководство ВСУ — заменить главнокомандующего Александра Сырского и начальника Генштаба Андрея Гнатова. Он отверг обвинения в причастности к скандалу вокруг полка «Скала» и подчеркнул, что проблема в системе, которую необходимо изменить.

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