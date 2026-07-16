- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 1966
- Время на прочтение
- 2 мин
Зеленский сделал Федорову неожиданное предложение с новой должностью: первые детали
На брифинге Федеров он объяснил, почему решил не принимать предложение.
Михаил Фёдоров сообщил, что получил от президента Владимира Зеленского предложение остаться работать в команде власти.
Об этом он сказал на брифинге.
Федоров рассказал, что накануне разговаривал с главой государства. По его словам, президент предложил ему стать советником или найти другой формат работы в команде.
«Нормальный был разговор вчера с президентом. У меня никогда не было цели стать министром, оставаться министром, искать себе должности», — заявил Федоров.
В то же время Федоров сообщил, что не согласился на предложенный вариант.
По словам Федорова, для него вопрос никогда не заключался в том, чтобы во что бы то ни стало остаться на государственной должности. Он подчеркнул, что не стремился ни получить министерское кресло, ни сохранить его после кадровых смен.
Заявления Федорова — последние новости
Напомним, Федоров заявил, что согласился с решением президента не менять главкома Александра Сырского. Однако, по его словам, команда Федорова столкнулась с блокировкой всех инициатив. Он обвинил Сырского в плетении интриг, распространении слухов о «заказных кампаниях» и сеянии раскола вместо объединения усилий для победы.
Также Федоров заявил, что для искоренения коррупции и скандалов типа «Скалы» нужно сменить руководство ВСУ — заменить главнокомандующего Александра Сырского и начальника Генштаба Андрея Гнатова. Он отверг обвинения в причастности к скандалу вокруг полка «Скала» и подчеркнул, что проблема в системе, которую необходимо изменить.