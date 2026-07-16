«Я никого не подвел»: Федоров сделал новое заявление об отставке

Михаил Федоров прокомментировал свою отставку

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Министр обороны Михаил Федоров впервые прокомментировал решение об отставке. Он заявил, что не подвел президента Владимира Зеленского и не занимался политическими амбициями.

Во время брифинга он сообщил, что не строил политической карьеры.

Федоров впервые прокомментировал свою отставку

На «прощальном» брифинге министр обороны Михаил Федоров заявил, что никого не подвел. Он также добавил, что не строил политическую карьеру и не создавал собственных компаний.

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«Я не строил политическую карьеру, не создавал собственные компании, не занимался бизнесом. Могу сказать, что в окружении президента я точно являюсь человеком, наверное, который его ценил больше всего и ценит среди тех, кто у него есть, и никогда не подводил его, как и не подводил в принципе вас. Не было коррупционных скандалов, не было построения каких-либо схем», — заявил Федоров

В частности, Федоров заявил, что все заслуги на своем посту он получил благодаря тому, что они с Зеленским в одной команде.

Протесты против отставки Федорова в Украине

16 июля в Киеве и многих других городах Украины проходят мирные акции протеста против отставки Михаила Федорова с должности министра обороны Украины и кадровых перестановок в правительстве перед голосованием в Верховной Раде.

В Киеве митинг разворачивается у Национального академического драматического театра имени Ивана Франко, где на площади собрались сотни человек — преимущественно молодежь, активисты и военнослужащие.

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К акциям также присоединились десятки городов по всей стране, в частности, Львов, Харьков, Одесса, Днепр, Черкассы, Ивано-Франковск, Тернополь, Запорожье, Николаев, Хмельницкий, Сумы, Полтава, Черновцы, Ровно, Луцк и другие.

Протесты носят мирный характер и проходят в формате «картонного протеста», где участники выходят с самодельными плакатами на картоне. Во многих городах митинги начинались в 9:00 с почтения памяти погибших воинов минутой молчания.

Основным требованием митингующих является недопущение увольнения Михаила Федорова и сохранение курса на цифровизацию, прозрачность оборонных закупок и реформирование армии. Среди самых популярных лозунгов на плакатах — «Увольнение Федорова выгодно только россиянам», «Долой совок, верните Федорова», «Федоров — министр обороны», «Не разрушайте то, что работает» и «Украине нужны результаты, а не кадровые игры».

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