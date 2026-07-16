Зеленський ще не обрав, на чиєму він боці: Федоров розповів деталі конфлікту з Сирським

Міністр оборони України Михайло Федоров / © Associated Press

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Міністр оборони України Михайло Федоров відверто розповів про свої стосунки з президентом на тлі своєї майбутньої відставки. Урядовець зізнався, що Володимир Зеленський не надав конкретних аргументів щодо його звільнення.

Про це Федоров сказав на брифінгу 16 липня.

Федоров вірить ще, що «ситуація буде виправлена». На його думку, Зеленський ще не обрав сторону головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

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«Він (Зеленський — ред.) мене за сім років ще не підводив. Він нормально вчора на фракції про мене говорив, я зараз про нього з повагою. Але коли до нього приходить 90% людей, яким ми своїми рішеннями заважали, йому складно як менеджеру це все проаналізувати разом», — висловися очільник Міноборони.

Водночас Федоров каже, що аргументів Зеленський щодо його звільнення не навів. Президент не сказав нічого конкретного.

Зауважимо, міністр пояснив конфлікт із Сирським блокуванням усіх ініціатив своєї команди, звинувативши головкома в інтригах та спробах посіяти розкол замість консолідації зусиль. Попри це, Федоров наголосив, що Сирського не варто недооцінювати як військового, адже той відіграв ключову роль у порятунку країни 2022 рокупід час оборони Києва, Харкова та звільнення Херсона.

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Федоров, коментуючи свою відставку, заявив, що ніколи не підводив Зеленського, не будував політичної кар’єри, не займався бізнесом і не був замішаний у корупційних скандалах, а всі здобутки на посаді пояснив командною роботою з главою держави.

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Коментуючи масштабні мітинги через свою відставку з посади міністра оборони, Федоров заявив, що люди вийшли не за нього, а за майбутнє України. За словами міністра, народ відчуває відступ від цінностей, які змінили ситуацію на полі бою, і реагує на ризики, пов’язані зі зміною курсу.

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