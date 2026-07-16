Найменше море планети: де воно розташоване та чому привертає увагу не лише розмірами

Мармурове море / © Суспільне надбання

Реклама

Попри те, що Землю часто називають «блакитною планетою», через переважання води над сушею, найменше море світу має площу лише близько 7 052 квадратних кілометрів. Ним є Мармурове море, яке розташоване на території Туреччини.

Про це повідомило видання Discover Wildlife.

За оцінками науковців, приблизно 71% поверхні Землі вкрито водою. При цьому близько 96,5% усіх водних запасів припадає на Світовий океан. Його умовно поділяють на п’ять океанів: Тихий, Атлантичний, Індійський, Південний і Північний Льодовитий. Найбільшим серед них є Тихий океан, площа якого становить близько 162 мільйонів квадратних кілометрів.

Реклама

Натомість найменшим океаном вважається Північний Льодовитий. Його площа сягає приблизно 14 мільйонів квадратних кілометрів. Крім того, він є наймілководнішим і найхолоднішим серед усіх океанів. Більшу частину року поверхня Північно Льодовитого океану вкрита льодом.

Попри суворі природні умови, цей океан залишається домівкою для багатьох тварин, які пристосувалися до життя в холодному середовищі. Серед них — білі ведмеді, нарвали та білухи.

У світі налічують понад 50 морів. Найменшим серед них є Мармурове море, площа якого становить близько 7 052 квадратних кілометрів. Воно розташоване в Туреччині та вирізняється не лише своїми невеликими розмірами. Хоча тут немає сильних морських течій, цей регіон вважається сейсмічно активним і схильним до землетрусів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що таємничий золотистий об’єкт, виявлений майже три роки тому на дні Тихого океану біля узбережжя Аляски, нарешті вдалося ідентифікувати.

Реклама

Новини партнерів