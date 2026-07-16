Україна веде секретне полювання на енергооб’єкти Росії: Bussines Insider розкрито деталі місій

Український дрон (ілюстративне фото)

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Українські військові майже щоночі запускають далекобійні дрони FP-1 по російських нафтогазових та інших стратегічних об’єктах. Підготовка таких операцій відбувається в умовах цілковитої секретності, оскільки пускові групи самі залишаються пріоритетними цілями для РФ.

Про це йдеться у матеріалі Business Insider, заснованому на репортажі журналістів BILD, які провели ніч разом із бійцями “Першого окремого центру безпілотних систем”.

Перед початком операції всі учасники мали вимкнути й здати смартфони. Військові кілька разів змінювали маршрут і місце збору, щоб не потрапити під спостереження російської розвідки.

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Після кількох годин дороги група прибула на поле, де вже були розкладені дрони FP-1 українського виробника Fire Point. Зовні вони нагадують невеликі гвинтові літаки, однак несуть значний заряд вибухівки та здатні долати великі відстані.

Військовий із позивним «Фенікс» пояснив, що після запуску оператори не керують безпілотником дистанційно.

«Це, по суті, звичайний літальний апарат. Як цивільний літак, він має двигун і навігаційні системи, які спрямовують його до цілі. Дрони виконують заздалегідь запрограмовану місію», — розповів він.

За даними видання, дальність польоту FP-1 може сягати близько 1900 кілометрів. Цього достатньо, щоб атакувати об’єкти поблизу Москви або в глибокому російському тилу.

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Конкретну ціль нічної операції військові не розкрили. Невідомою залишилася й загальна кількість безпілотників, запущених тієї ночі з різних районів України.

Щоб прорвати російську протиповітряну оборону, дрони запускають хвилями. Вони можуть виконувати маневри та рухатися різними маршрутами, перевантажуючи й вводячи в оману системи ППО.

Запуски відбуваються майже щоночі

Перед стартом військові спорядили безпілотники вибухівкою, перевірили системи та відійшли на безпечну відстань. Після запуску двигунів апарати один за одним піднялися в повітря та вирушили в напрямку Росії.

Командир підрозділу зазначив, що сам запуск є лише завершальним етапом великої операції.

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«Йдеться не лише про запуск дронів. Основна частина роботи — це планування та підготовка», — пояснив він.

За словами командира, російські військові добре розуміють значення далекобійних ударів, тому активно намагаються виявляти й знищувати українські пускові групи.

«Звичайно, ризик дуже високий. Росія розуміє величезне значення нашої роботи. Саме тому ми також є важливою ціллю», — сказав він.

FP-1 суттєво відрізняються від невеликих FPV-дронів, які застосовують безпосередньо на лінії фронту. Це більші й технологічно складніші апарати, здатні переносити значне бойове навантаження

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«Ми запускаємо їх щоночі. Кількість залежить від плану, цілей і маршруту», — розповів командир.

На запитання, чому Україна змогла досягти успіхів у війні безпілотників, він відповів:

«Тому що правда на нашому боці. Ми захищаємо свою країну та свободу. У нас немає іншого вибору, окрім як ставати кращими».

Результати операції військові могли оцінити лише через кілька годин. Наступного ранку російські державні медіа повідомили про нові атаки безпілотників на нафтопереробні підприємства. За даними BILD, щонайменше один із запущених тієї ночі дронів зміг прорвати російську ППО.

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Раніше ми писали, що удари українських дронів по судноплавству в Азовському морі створили для Росії проблеми з експортною логістикою, які за своїм масштабом можна порівняти з наслідками атак в Ормузькій протоці для держав Перської затоки.

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