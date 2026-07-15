Ретранслятори в Білорусі могли знову запрацювати: «Шахед» атакував АЗС в тилу України

Атака на АЗС / © Getty Images

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Російський керований реактивний «Шахед», який уранці 15 липня атакував автозаправну станцію в Малині Житомирської області, міг керуватися через ретранслятори, розміщені на території Білорусі.

Про це заявив радник міністра оборони України Сергій Бескрестнов із позивним «Флеш».

За його словами, дрон атакував АЗС близько 07:11. Дані українських радіолокаційних станцій свідчать, що безпілотник спочатку летів уздовж кордону з Білоруссю, потім дістався Коростеня над автомобільною трасою, після чого повернув і полетів уздовж залізниці до Малина.

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Бескрестнов зазначив, що така траєкторія може свідчити про ручне керування дроном за допомогою камери.

Російський керований реактивний «Шахед», який уранці 15 липня атакував автозаправну станцію в Малині. / © Сергій Бескрестнов «Флеш»

«Відстань від місця атаки до кордонів РФ становить 260 кілометрів. Це занадто далеко для роботи прямого радіоканалу. Інших “Шахедів”, які могли бути ретрансляторами, у цей час у повітрі не було», — пояснив радник міністра.

Він припустив, що Росія могла знову використати ретранслятори, встановлені на території Білорусі. Водночас остаточні висновки мають зробити профільні служби та підрозділи після детального вивчення обставин атаки.

За словами Бескрестнова, Росія прагне завдавати ударів по західних областях України «Шахедами» з онлайн-керуванням, однак без ретрансляторів у Білорусі робити це складно.

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Він також не виключив, що таке обладнання могло бути встановлене без відома білоруської влади.

«Це робиться швидко й легко. Тому їм слід ретельніше стежити за тим, що відбувається в їхній країні», — додав Бескрестнов.

Нагадаємо, уранці 15 липня російські війська атакували автозаправну станцію в Малинській громаді Житомирської області.

«Ворог продовжує тероризувати північні райони області. Сьогодні вранці під удар потрапила одна з АЗС у Малинській громаді», — зазначив керівник Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

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Загалом, російська армія посилила атаки безпілотниками по українських автозаправних станціях. За останні кілька тижнів під ударами опинилися вже понад 200 АЗС. Водночас експерт паливного ринку Дмитро Льоушкін запевняє, що загрози дефіциту пального в Україні наразі немає.

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