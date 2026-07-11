РФ вже "вибила" понад 200 АЗС в Україні: що буде з бензином і чи очікувати дефіциту

АЗС / © pixabay.com

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Російські війська активізували удари дронами по українських автозаправних станціях. За останні тижні під атаками опинилися вже понад 200 АЗС, однак експерти переконують: дефіциту пального наразі не очікується.

Про це розповів експерт із паливного ринку, засновник групи компаній Prime Дмитро Льоушкін.

Він вважає, що такими ударами Росія намагається спровокувати паливну кризу в Україні, схожу на ту, яка виникла у самої РФ.

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Втім, за його словами, ефект від таких атак значно менший, ніж від українських ударів по російських нафтопереробних заводах.

«На заправках не буде тих гарних магазинів, до яких звикли українці, і довгих хот-догів. Там стоятимуть такі будиночки та колонки», — пояснив експерт.

Чи загрожує Україні дефіцит пального

Льоушкін наголошує, що головна проблема полягає не у нестачі бензину чи дизеля.

«Паливо є, його достатньо, канали постачання досить розгалужені. З цим проблем немає. Зараз ми стикаємося з проблемою, як це паливо доставити споживачеві», — зазначив він.

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За словами експерта, українські АЗС обладнані підземними резервуарами, тому вибухи найчастіше пошкоджують операторські приміщення, колонки та насоси, які можна оперативно замінити.

Льоушкін повідомив, що після наради з операторами паливного ринку уряд вирішив поки не переходити до використання мобільних АЗС.

«Вони вирішили поки що не втручатися у справу мобільних АЗС. Бізнес працюватиме на тих АЗС, які вже є, і намагатиметься їх реанімувати. Поки що це базовий сценарій», — сказав експерт.

За його словами, на пошкоджених заправках встановлюватимуть тимчасові намети та паливні колонки, щоб якомога швидше відновити їхню роботу.

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Скільки АЗС можуть постраждати

Експерт прогнозує, що за нинішньої інтенсивності атак до кінця року Росія може тимчасово вивести з ладу близько чверті українських автозаправних станцій.

«Шахеди долітають аж до Мукачева. І немає можливості встановити ППО над кожною заправкою», — наголосив Льоушкін.

Водночас він підкреслив, що навіть за таких умов говорити про нестачу пального наразі підстав немає, адже логістика постачання продовжує працювати.

Росія вибиває українські АЗС — останні новини

Попри стабільну ситуацію з цінами російські війська дедалі частіше завдають ударів по автозаправних станціях і паливній інфраструктурі України. Під обстріли регулярно потрапляють АЗС, нафтобази, резервуари для зберігання пального та інші логістичні об’єкти.

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Зокрема, 7 липня у Харкові російський FPV-дрон влучив в АЗС у Шевченківському районі міста, де після влучання виникла пожежа.

В уряді анонсують додаткові заходи безпеки для АЗС у прифронтових регіонах з метою забезпечення їхньої роботи в умовах постійної загрози атак з боку РФ.

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