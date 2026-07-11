РФ уже "выбила" более 200 АЗС в Украине: что будет с бензином и ожидать ли дефицита

АЗС / © pixabay.com

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Российские войска активизировали удары дронами по украинским автозаправочным станциям. За последние недели под атаками оказались уже более 200 АЗС, однако эксперты убеждают: дефицита горючего пока не ожидается.

Об этом рассказал эксперт по топливному рынку, основатель группы компаний Prime Дмитрий Леушкин.

Он считает, что такими ударами Россия пытается спровоцировать топливный кризис в Украине, похожий на возникший у самой РФ.

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Впрочем, по его словам, эффект от таких атак значительно меньше, чем от украинских ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам.

«На заправках не будет тех красивых магазинов, к которым привыкли украинцы, и длинных хот-догов. Там будут стоять такие домики и колонки», — объяснил эксперт.

Угрожает ли Украине дефицит горючего

Левшкин отмечает, что главная проблема заключается не в недостатке бензина или дизеля.

«Топливо есть, его достаточно, каналы снабжения достаточно разветвлены. С этим проблем нет. Сейчас мы сталкиваемся с проблемой, как это топливо доставить потребителю», — отметил он.

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По словам эксперта, украинские АЗС оборудованы подземными резервуарами, поэтому взрывы часто повреждают операторские помещения, колонки и насосы, которые можно оперативно заменить.

Левшкин сообщил, что после совещания с операторами топливного рынка правительство решило пока не переходить к использованию мобильных АЗС.

«Они решили пока не вмешиваться в дело мобильных АЗС. Бизнес будет работать на уже имеющихся АЗС и будет пытаться их реанимировать. Пока что это базовый сценарий», — сказал эксперт.

По его словам, на поврежденных заправках будут устанавливаться временные палатки и топливные колонки, чтобы как можно скорее возобновить их работу.

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Сколько АЗС могут пострадать

Эксперт прогнозирует, что при нынешней интенсивности атак до конца года Россия может временно вывести из строя около четверти украинских автозаправочных станций.

«Шахеды долетают до Мукачево. И нет возможности установить ПВО над каждой заправкой», — подчеркнул Левкин.

В то же время он подчеркнул, что даже при таких условиях говорить о нехватке горючего пока нет оснований, ведь логистика поставок продолжает работать.

Россия выбивает украинские АЗС — последние новости

Несмотря на стабильную ситуацию с ценами, российские войска все чаще наносят удары по автозаправочным станциям и топливной инфраструктуре Украины. Под обстрелы регулярно попадают АЗС, нефтебазы, резервуары для хранения горючего и другие логистические объекты.

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В частности, 7 июля в Харькове российский FPV-дрон попал в АЗС в Шевченковском районе города, где после попадания возник пожар.

В правительстве анонсируют дополнительные меры безопасности для АЗС в регионах прифронтовых с целью обеспечения их работы в условиях постоянной угрозы атак со стороны РФ.

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