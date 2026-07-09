Россия ударила по Запорожью дронами: после попадания в АЗС вспыхнул большой пожар

Атака РФ на Запорожье 9 июля / © Запорожская ОВА

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В результате атаки дрона РФ по заправке 9 июля в Запорожье погиб один человек. Еще трое получили ранения. На АЗС разгорелся большой пожар.

Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Атака РФ на Запорожье 9 июля — что известно

«Российский беспилотник вызвал пожар на автозаправке. Сгорели автомобили и сам комплекс», — отметил Иван Федоров.

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На месте попадания и возгорания работают все экстренные службы города, которые ликвидируют последствия атаки и оказывают помощь раненым.

Атака РФ на Запорожье 9 июля / © Запорожская ОВА

Атака РФ на Запоріжжя 9 липня / © Запорожская ОВА

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Напомним, из-за ударов российских беспилотников по Запорожью и Запорожскому району 8 июля пострадали двое мирных жителей — пожилая женщина и 12-летний мальчик.

Россия существенно усилила атаки на Запорожье, сменив тактику и увеличив использование беспилотников. На направление перебросили подразделение, ранее атаковавшее Херсонщину.

К слову, российские войска находятся примерно в 30 километрах от Запорожья, а самым близким к областному центру остается Ореховское направление.

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