Что на самом деле происходит в Константиновке: военный обозреватель раскрыл детали

ВСУ / © Associated Press

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Заявления президента РФ Владимира Путина и российского министерства обороны о якобы полном захвате Константиновки Донецкой области не соответствуют действительности, а сами россияне опровергли собственную ложь.

Об этом «24 каналу» сообщил военный обозреватель Василий Пехньо.

Какая ситуация в Константиновке?

По словам аналитика, в прошлую пятницу российская сторона объявила о взятии населенного пункта под контроль. Однако уже на этой неделе в российских пабликах начали распространять кадры артиллерийских ударов по позициям Вооруженных сил Украины в этой же Константиновке, чем Россия фактически отрицала свои заявления.

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Обозреватель пояснил, что россияне имеют численное преимущество и применяют тактику инфильтрации (проникновения), что позволяет вести бои в пределах города. Городские бои крайне тяжелы, ведь каждое здание становится оборонительным пунктом, требующим привлечения большого количества личного состава. Несмотря на сложные условия, украинские защитники сдерживают продвижение противника с помощью дронов.

«Несмотря на это, в Константиновке нашим войскам удается рисовать воображаемые „dead линии“, за которые оккупанты переступить не могут. То есть россияне куда-нибудь заходят, но на этой линии наши беспилотники уничтожают их. Кое-где есть скрытые группы россиян, которые раньше зашли и сидят в режиме ожидания по подвалам, хозяйственным помещениям или хозяйственным объектам», — подчеркнул Василий Пехньо.

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Напомним, Владимир Путин заявил о якобы захвате российскими войсками Константиновки в Донецкой области. В ВСУ опровергли эту информацию, назвав ее очередным фейком.

К слову, президент Владимир Зеленский отреагировал на заявление Путина о якобы захвате Константиновки. Он отметил, что если город под контролем РФ, то у Путина не будет проблем встретиться там с ним для дипломатического урегулирования.

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Как сообщил представитель Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин, российские подразделения находятся примерно в 30 километрах от города Запорожье. Ближайшее к областному центру — Ореховское направление.

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