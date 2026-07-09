Украинские дроны остановили еще один российский НПЗ: что известно

Нападение на Россию / © ТСН.ua

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Саратовский нефтеперерабатывающий завод в России остановил переработку нефти после атаки украинских беспилотников, что может еще больше усугубить топливный кризис в стране-агрессоре.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на два осведомленных источника.

По их данным, предприятие остановило работу в среду после того, как беспилотники повредили ключевую установку первичной переработки нефти АВТ-6 (CDU-6) мощностью 20 тыс. метрических тонн в сутки. Это единственная установка такого типа на Саратовском НПЗ.

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Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин подтвердил факт атаки, сообщив об одном погибшем, нескольких раненых и повреждениях «гражданских промышленных площадок».

В то же время он не уточнил, какие именно объекты были поражены. Украинская сторона заявила, что целью удара был именно Саратовский нефтеперерабатывающий завод.

Reuters отмечает, что в последние месяцы Украина значительно активизировала удары по российской энергетической инфраструктуре, стремясь ослабить военный потенциал РФ.

По оценке агентства, эти атаки уже привели к дефициту горючего в России, длинным очередям на автозаправочных станциях, росту цен на топливо и введению ограничений на его экспорт.

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Кроме того, ранее на этой неделе после удара украинских дронов был вынужден остановить работу и Омский нефтеперерабатывающий завод — крупнейший НПЗ России.

Потеря еще одного крупного НПЗ может еще больше осложнить ситуацию на российском топливном рынке, который и без того находится под давлением из-за серии успешных атак украинских беспилотников на нефтеперерабатывающую инфраструктуру.

Напомним, по данным Financial Times, в результате украинских атак временно выведены из эксплуатации от 20% до 40% российских нефтеперерабатывающих мощностей.

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