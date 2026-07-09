Атака дронов на Россию / © ТСН.ua

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Украинская кампания ударов беспилотниками по российской нефтяной инфраструктуре привела к масштабному топливному кризису в РФ, который уже непосредственно затронул около 50 миллионов россиян.

Об этом сообщает Financial Times.

По оценке издания, дефицит топлива затронул более трети населения России, а ситуация стала самой серьёзной за последние годы существования Советского Союза.

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Поводом для кризиса стало резкое усиление Украиной ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам, начавшееся в мае. С тех пор украинские беспилотники нанесли удары по десяти крупнейшим НПЗ России, включая Омский нефтеперерабатывающий завод, который является крупнейшим в стране.

До 40% нефтеперерабатывающих мощностей РФ выведены из строя

Financial Times отмечает, что из-за засекречивания официальной статистики оценить реальные масштабы потерь сложно. Однако большинство независимых аналитиков считает, что в результате украинских атак временно выведены из эксплуатации от 20% до 40% российских мощностей по переработке нефти.

По данным руководителя отдела энергетических и климатических исследований Киевской школы экономики Бориса Додонова, в июне российские НПЗ перерабатывали в среднем 4,1 млн баррелей нефти в сутки. Это на 28% меньше среднего показателя за последние пять лет и примерно на 35% ниже номинальной производственной мощности отрасли.

Дефицит топлива в большинстве регионов РФ

Издание сообщает, что к началу июля ограничения на продажу топлива были введены уже в большинстве российских регионов. В некоторых субъектах РФ власти прибегли к нормированию продажи бензина, а отдельные регионы даже объявили режим «высокой готовности».

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По подсчётам Financial Times, дефицит топлива напрямую сказывается на жизни около 50 миллионов россиян, или 35% населения страны.

Президент РФ Владимир Путин был вынужден публично признать наличие проблемы, заявив о «определенном дефиците» топлива, хотя и назвал ситуацию «некритической».

Кризис наносит удар по российской экономике

Financial Times отмечает, что последствия дефицита уже выходят за пределы рынка розничной продажи топлива.

Из-за нехватки бензина некоторые предприятия приостанавливают работу, а представители авиационной и таксомоторной отраслей предупреждают о возможном повышении цен. Крупнейший российский маркетплейс Wildberries также объяснил увеличение комиссий для продавцов ростом расходов на топливо.

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По мнению экспертов, возможности Кремля быстро стабилизировать ситуацию ограничены. Россия уже увеличила импорт бензина из Беларуси до рекордного уровня, разрешила продажу топлива более низкого качества на внутреннем рынке и запретила экспорт дизельного топлива, пытаясь компенсировать потери от украинских ударов по нефтеперерабатывающей инфраструктуре.

Напомним, экономическая ситуация в России неуклонно продолжает ухудшаться из-за украинских атак, в частности на НПЗ, а также из-за международных санкций. В то же время кремлевские пропагандисты не скрывают паники — Маргарита Симоньян истерично призвала граждан «терпеть» и не драматизировать из-за дефицита бензина.

Тем временем президент РФ Владимир Путин потребовал немедленно найти решение для поддержки оккупированного Крымского полуострова и южных регионов РФ, где цены на бензин стремительно растут, а логистика оказалась под ударом.

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