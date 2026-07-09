ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
329
Час на прочитання
2 хв

Що насправді відбувається в Костянтинівці: військовий оглядач розкрив деталі

Володимир Путін заявив про захоплення Костянтинівки, але росіяни самі викрили брехню.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Коментарі
ЗСУ

ЗСУ / © Associated Press

Заяви президента РФ Володимира Путіна та російського міністерства оборони про нібито повне захоплення Костянтинівки Донецької області не відповідають дійсності, а самі росіяни спростували власну брехню.

Про це «24 Канал» повідомив військовий оглядач Василь Пехньо.

Яка ситуація в Костянтинівці

За словами аналітика, минулої п’ятниці російська сторона оголосила про взяття населеного пункту під контроль. Проте вже цього тижня у російських пабліках почали поширювати кадри артилерійських ударів по позиціях Збройних сил України в цій же Костянтинівці, чим Росія фактично заперечила власні заяви.

Оглядач пояснив, що росіяни мають чисельну перевагу та застосовують тактику інфільтрації (проникнення), що дозволяє їм вести бої в межах міста. Міські бої вкрай важкі, адже кожна будівля стає оборонним пунктом, що вимагає залучення великої кількості особового складу. Попри складні умови українські захисники стримують просування противника за допомогою дронів.

«Попри це в Костянтинівці нашим військам вдається малювати уявні „dead лінії“, які окупанти перетнути не можуть. Тобто росіяни кудись заходять, але на цій лінії наші безпілотники знищують їх. Подекуди є приховані групи росіян, які раніше зайшли і сидять у режимі очікування по підвалах, господарських приміщеннях чи господарських об’єктах», — підкреслив Пехньо.

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, Володимир Путін заявив про нібито захоплення російськими військами Костянтинівки на Донеччині. У ЗСУ спростували цю інформацію, назвавши її черговим фейком.

До слова, президент Володимир Зеленський відреагував на заяву Путіна про нібито захоплення Костянтинівки. Він зазначив, що якщо місто під контролем РФ, то Путін не матиме проблем зустрітися там з ним для дипломатичного врегулювання.

Як повідомив речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин, російські підрозділи перебувають приблизно за 30 кілометрів від Запоріжжя. Найближчий до обласного центру — Оріхівський напрямок.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
329
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie