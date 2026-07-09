Що насправді відбувається в Костянтинівці: військовий оглядач розкрив деталі

ЗСУ / © Associated Press

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Заяви президента РФ Володимира Путіна та російського міністерства оборони про нібито повне захоплення Костянтинівки Донецької області не відповідають дійсності, а самі росіяни спростували власну брехню.

Про це «24 Канал» повідомив військовий оглядач Василь Пехньо.

Яка ситуація в Костянтинівці

За словами аналітика, минулої п’ятниці російська сторона оголосила про взяття населеного пункту під контроль. Проте вже цього тижня у російських пабліках почали поширювати кадри артилерійських ударів по позиціях Збройних сил України в цій же Костянтинівці, чим Росія фактично заперечила власні заяви.

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Оглядач пояснив, що росіяни мають чисельну перевагу та застосовують тактику інфільтрації (проникнення), що дозволяє їм вести бої в межах міста. Міські бої вкрай важкі, адже кожна будівля стає оборонним пунктом, що вимагає залучення великої кількості особового складу. Попри складні умови українські захисники стримують просування противника за допомогою дронів.

«Попри це в Костянтинівці нашим військам вдається малювати уявні „dead лінії“, які окупанти перетнути не можуть. Тобто росіяни кудись заходять, але на цій лінії наші безпілотники знищують їх. Подекуди є приховані групи росіян, які раніше зайшли і сидять у режимі очікування по підвалах, господарських приміщеннях чи господарських об’єктах», — підкреслив Пехньо.

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Нагадаємо, Володимир Путін заявив про нібито захоплення російськими військами Костянтинівки на Донеччині. У ЗСУ спростували цю інформацію, назвавши її черговим фейком.

До слова, президент Володимир Зеленський відреагував на заяву Путіна про нібито захоплення Костянтинівки. Він зазначив, що якщо місто під контролем РФ, то Путін не матиме проблем зустрітися там з ним для дипломатичного врегулювання.

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Як повідомив речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин, російські підрозділи перебувають приблизно за 30 кілометрів від Запоріжжя. Найближчий до обласного центру — Оріхівський напрямок.

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